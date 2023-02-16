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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5620562156225623

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 10:13

Мені теж чотко по середах дзвонили грудень-січень. обіцяли після закінчення війни картки заблокувати. я так розумію кінець-початок року - треба хоч шось їм зняти. може на 23 ріх і не сплатили державі за діяльність коллекторську
nechmo
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 00:40

  Ratatui написав:Умерла тема. Интересно было следить .

Живет тема. Мне почти год (с февраля по декабрь 22 г.) суд сносил ИНН. Решение только в январе появилось. Теперь исполнительный лист получить на компенсацию затрат. А к тому времени: да не оскудеет счет Лекса. Но из реестра должников убрали.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:14

  demichh написав:
  Ratatui написав:Умерла тема. Интересно было следить .

Живет тема. Мне почти год (с февраля по декабрь 22 г.) суд сносил ИНН. Решение только в январе появилось. Теперь исполнительный лист получить на компенсацию затрат. А к тому времени: да не оскудеет счет Лекса. Но из реестра должников убрали.


І ще буде довго жити! Недавно Андрущак у фейсбуці повідомив, що Діджеї таки почали звертатись до суду із позовами на "позичальників", та виклав їх списки. Цікаво з чим вони звертаються, невже з оригіналами договорів?
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 23:37

Да даже если и с оригиналами (что сомнительно), срок то исковой давности прошел. Морока только адвоката нанимать.
Там он список выложил на кого в суд подали, 69 человек:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W6Q4Ctgcj2-5a_x8mAzoTDt4OU6kDLECpBESrEUJ1YU/edit?usp=sharing
Но скоро, как я понял, тыщь 5 людей спам рассылку писем бумажных получат.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:55

demichh нехай спосорують судову систему, а то вже на марки коштів не вистачає.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 10:21

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

При накладенні арешту на рахунки, внутрішньобанківський переказ, наприклад, з дебетною на кредитну працює?
ROLF
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