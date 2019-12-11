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Пауер Банк (Банк Січ)

Пауер Банк (Банк Січ)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122>

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Пауер Банк (Банк Січ) 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 19:12

  Скупердяй написав:
  sens написав:
  darmet написав:Мне, лично, "СИЧ" больше нравится...
как Даниэль стал Аурум и не стал банком

Як Русский Стандарт став Форвардом і працює досі. Але Сеч навіть в нашому селі відділення відкрив ))

В якій області це село? :)
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 09:50

Re: Пауер Банк (Банк Січ)

Не знаю, радоваться этому или нет? С одной стороны, НБУ следит за ситуацией в банке, а с другой... это наша страна, тут все может произойти...

"Банку Сич (теперь уже Пауєр Банк) грозит признание его структуры непрозрачной. Что черевато для его нормальной деятельности.
Угробить банк пытается Денис Горбуненко, что в свое время руководил Родовид банком и довел его до грани банкротства.
"Непрозрачная структура собственности является основанием для проблемного статуса, который может завершаться неплатежеспособностью и ликвидацией банка", - отмечается в сообщении НБY.

"Денис Горбуненко формально не владеет акциями банка, однако есть обоснованные основания полагать, что он имеет возможность осуществлять решающее влияние на его управление и деятельность. Решающее влияние на банк заключается в возможности оказывать влияние на формирование состава органов управления банка и определение его основных направлений деятельности", - заявили в Нацбанке."
finuser318
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 10:14

Re: Пауер Банк (Банк Січ)

Вот еще. Найдено на просторах интернета.
От себя могу добавить, что когда НБУ не согласовал Андрея Лехицкого на должность председателя правления банка, там позже появился председатель с такой же фамилией - Евстахия Лехицкая. "Совпадение? Не думаю!"

"Андрей Лехицкий.
И почему его имя рядом с названием "БАНК СИЧ" должно пугать вкладчиков?
- Генеральной прокуратурой расследуется его причастность к покушению на убийство 2- и более человек в 2014 году.
- Руководя в кредитном комитете ПИВДЕНЭКОНОМБАНКА способствовал выводу из него средств рефинансирования на подставные фирмы в виде кредитов, что привело к банкротству банка в 2014 году.
- В 2015 году, уже будучи председателем банка СТАНДАРТ, доводит его до банкротства и ликвидации.
- + еще один банк довел до цугундера - Банк АЛЬЯНС - в котором он промышлял с Пашей Щербанем....

Пытался недавно продвинуть свою кандидатуру на должность председателя Банка СИЧ, но Нацбанк не согласовал такую, откровенно негативную, особу с шлейфом криминала.
Клептомания этого человека не исправима. И, если он положил глаз на этот банк, то уж поверьте, вкладчиков ничего хорошего в ближайшем будущем не ждет."
finuser318
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 12:13

Ше нажену страхів
http://finbalance.com.ua/news/fhvfo-ne-viklyucha-poodinoki-bankrutstva-bankiv
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 18:42

  finuser318 написав:Вот еще. Найдено на просторах интернета.
От себя могу добавить, что когда НБУ не согласовал Андрея Лехицкого на должность председателя правления банка, там позже появился председатель с такой же фамилией - Евстахия Лехицкая. "Совпадение? Не думаю!"

"Андрей Лехицкий.
И почему его имя рядом с названием "БАНК СИЧ" должно пугать вкладчиков?
- Генеральной прокуратурой расследуется его причастность к покушению на убийство 2- и более человек в 2014 году.
- Руководя в кредитном комитете ПИВДЕНЭКОНОМБАНКА способствовал выводу из него средств рефинансирования на подставные фирмы в виде кредитов, что привело к банкротству банка в 2014 году.
- В 2015 году, уже будучи председателем банка СТАНДАРТ, доводит его до банкротства и ликвидации.
- + еще один банк довел до цугундера - Банк АЛЬЯНС - в котором он промышлял с Пашей Щербанем....

Пытался недавно продвинуть свою кандидатуру на должность председателя Банка СИЧ, но Нацбанк не согласовал такую, откровенно негативную, особу с шлейфом криминала.
Клептомания этого человека не исправима. И, если он положил глаз на этот банк, то уж поверьте, вкладчиков ничего хорошего в ближайшем будущем не ждет."

Альянс вполне на плаву сейчас...
darmet
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:51

А я рискнул открыть в валюте, под 5 процентов. Обслуживание нормальное
правильной дорогой идете...
OGO
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 22:54

  OGO написав:А я рискнул открыть в валюте, под 5 процентов. Обслуживание нормальное

а в чем риск?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:28

Павербанк уже рекламирует свою трейдинг-платформу?

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 14:02

  Вкладчик1234 написав:Павербанк уже рекламирует свою трейдинг-платформу?

https://powerbank.trade/


ну а чо, УкрГазу (держбанку) можна рекламувати і пропонувати форекс а новоспеченому паверу ні? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:47

  Квесторе_поверніться написав:
  Скупердяй написав:
  sens написав: как Даниэль стал Аурум и не стал банком

Як Русский Стандарт став Форвардом і працює досі. Але Сеч навіть в нашому селі відділення відкрив ))

В якій області це село? :)

Черкаська :mrgreen: Але відділення відкрили не в прохідному місці. Хоча всі банкстери у нас на одній центральній вулиці розміщються
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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