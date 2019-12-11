В якій області це село?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 гру, 2019 19:12
В якій області це село?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 07 гру, 2019 09:50
Re: Пауер Банк (Банк Січ)
Не знаю, радоваться этому или нет? С одной стороны, НБУ следит за ситуацией в банке, а с другой... это наша страна, тут все может произойти...
"Банку Сич (теперь уже Пауєр Банк) грозит признание его структуры непрозрачной. Что черевато для его нормальной деятельности.
Угробить банк пытается Денис Горбуненко, что в свое время руководил Родовид банком и довел его до грани банкротства.
"Непрозрачная структура собственности является основанием для проблемного статуса, который может завершаться неплатежеспособностью и ликвидацией банка", - отмечается в сообщении НБY.
"Денис Горбуненко формально не владеет акциями банка, однако есть обоснованные основания полагать, что он имеет возможность осуществлять решающее влияние на его управление и деятельность. Решающее влияние на банк заключается в возможности оказывать влияние на формирование состава органов управления банка и определение его основных направлений деятельности", - заявили в Нацбанке."
Додано: Суб 07 гру, 2019 10:14
Re: Пауер Банк (Банк Січ)
Вот еще. Найдено на просторах интернета.
От себя могу добавить, что когда НБУ не согласовал Андрея Лехицкого на должность председателя правления банка, там позже появился председатель с такой же фамилией - Евстахия Лехицкая. "Совпадение? Не думаю!"
"Андрей Лехицкий.
И почему его имя рядом с названием "БАНК СИЧ" должно пугать вкладчиков?
- Генеральной прокуратурой расследуется его причастность к покушению на убийство 2- и более человек в 2014 году.
- Руководя в кредитном комитете ПИВДЕНЭКОНОМБАНКА способствовал выводу из него средств рефинансирования на подставные фирмы в виде кредитов, что привело к банкротству банка в 2014 году.
- В 2015 году, уже будучи председателем банка СТАНДАРТ, доводит его до банкротства и ликвидации.
- + еще один банк довел до цугундера - Банк АЛЬЯНС - в котором он промышлял с Пашей Щербанем....
Пытался недавно продвинуть свою кандидатуру на должность председателя Банка СИЧ, но Нацбанк не согласовал такую, откровенно негативную, особу с шлейфом криминала.
Клептомания этого человека не исправима. И, если он положил глаз на этот банк, то уж поверьте, вкладчиков ничего хорошего в ближайшем будущем не ждет."
Додано: Суб 07 гру, 2019 12:13
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 07 гру, 2019 18:42
Альянс вполне на плаву сейчас...
Додано: Пон 09 гру, 2019 21:51
А я рискнул открыть в валюте, под 5 процентов. Обслуживание нормальное
правильной дорогой идете...
Додано: Пон 09 гру, 2019 22:54
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:28
Павербанк уже рекламирует свою трейдинг-платформу?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 10 гру, 2019 14:02
ну а чо, УкрГазу (держбанку) можна рекламувати і пропонувати форекс а новоспеченому паверу ні?
+50грн !
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Додано: Чет 12 гру, 2019 15:47
Черкаська Але відділення відкрили не в прохідному місці. Хоча всі банкстери у нас на одній центральній вулиці розміщються
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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