Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:54
clientage написав:
Чистыми 19071,07 и 2 062,84. Йо?
Или депка без кролячего прикуса?
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:07
ruvex написав:
Чистыми 19071,07 и 2 062,84. Йо?
Или депка без кролячего прикуса?
Ну 13.5% это ж БЕЗ кролячего прикуса, вот и все остальное пощытано БЕЗ, т.с. в том же масштабе... изворотливости
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 11 лип, 2020 00:45
clientage написав: ruvex написав:
Чистыми 19071,07 и 2 062,84. Йо?
Или депка без кролячего прикуса?
Ну 13.5% это ж БЕЗ кролячего прикуса, вот и все остальное пощытано БЕЗ, т.с. в том же масштабе... изворотливости
Довольно щедро...
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ruvex
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Додано: Суб 11 лип, 2020 12:20
ruvex написав: clientage написав: ruvex написав:
Чистыми 19071,07 и 2 062,84. Йо?
Или депка без кролячего прикуса?
Ну 13.5% это ж БЕЗ кролячего прикуса, вот и все остальное пощытано БЕЗ, т.с. в том же масштабе... изворотливости
Довольно щедро...
ИМХО, это не надолго. Привлекут сколько нужно и прикрутят.
darmet
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Додано: Суб 11 лип, 2020 12:52
deneg net написав: Adast написав: wolt450 написав:
з 13.07 новий тип вкладу з авансовою виплатою відсотків 13.5%гр і 3% $ На рік
Мабуть, грошики дуже потрібні
А что, так можно??
Нужно!!!
Забираем %% и тут же открываем на них депо
В итоге будет 15%
Так минимальная сумма вклада 20К
Какую сумму нужно положить на депозит, чтобы проценты составляли 20000 грн?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: Суб 11 лип, 2020 13:05
lubopytnaya
, ну у меня ж адаптивный авансовый калякулятор
ПС. Таки задумался и перенастроил калякулятор на размещение чистоганом, бо оте 20К д.б. читыми ж
Т.е. прийдется чуток своих еще то и доложить!
ППС. Тут сами суммы светятся чистыми, ну а %% отображаются грязными, ну как банки светят у себя в заманухах
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 11 лип, 2020 19:52
ruvex написав: clientage написав: ruvex написав:
Чистыми 19071,07 и 2 062,84. Йо?
Или депка без кролячего прикуса?
Ну 13.5% это ж БЕЗ кролячего прикуса, вот и все остальное пощытано БЕЗ, т.с. в том же масштабе... изворотливости
Довольно щедро...
Как ни странно, но вкладчику пойдет на пользу ВА в банке.
Проценты получены авансом. Через месяц фонд возвращает вклад. Размещаете его снова, желательно с авансовой выплатой. И так до бесконечности...
Это теория. Банку, безусловно, желаю процветания.
darmet
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Додано: Суб 11 лип, 2020 20:12
clientage написав: lubopytnaya
, ну у меня ж адаптивный авансовый калякулятор
ПС. Таки задумался и перенастроил калякулятор на размещение чистоганом, бо оте 20К д.б. читыми ж
Т.е. прийдется чуток своих еще то и доложить!
ППС. Тут сами суммы светятся чистыми, ну а %% отображаются грязными, ну как банки светят у себя в заманухах
Так об чем это я писал
viewtopic.php?p=5011204#p5011204
?
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ruvex
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Додано: Суб 11 лип, 2020 20:24
ruvex написав:
Так об чем это я писал viewtopic.php?p=5011204#p5011204?
Угу, согласен, мир не такой розовый, адназначна
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 11 лип, 2020 20:30
wolt450 написав:
Мабуть, грошики дуже потрібні
чё то там они стремаются, так как много они депо "под карантин" пролонгировали.
порой нагло и автоматом. Народ осерчал и может кинутся ВЫНОСИТЬ -- вот и бросили кость. Как я писал ранее СИЧ не нуждается в депо - так мне было сказано , конечно со слов опера - ВОЗМОЖНО позиция опера и банка разнятся.
Я этой кости не рад, т к там депочки пролонгировались под 14,5
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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