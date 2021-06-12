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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 чер, 2021 22:28
Печально конечно, где еще есть трехлетки с ~12%? RwS теперь в лидерах по трехлеткам получается?
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kianushkolosov
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Додано: Суб 12 чер, 2021 22:57
kianushkolosov написав:
Печально конечно, где еще есть трехлетки с ~12%? RwS теперь в лидерах по трехлеткам получается?
УБІБ дає 12% на 18м. можна 12.5% від 100т
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wolt450
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Суб 12 чер, 2021 07:38
cohan