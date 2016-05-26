Додано: Вів 27 лип, 2021 20:24

Ромасик написав: поменял сегодня карточки. Аншлага особо нет.

Гривневую карту можно активировать в кассе. Долларовая не работает. Доллары можно снять по платежке со счета через кассу (временно бесплатно). Когда заработает хз. Банкомат не работает типа до 27 числа.

В тарифах, говорят, изменилась стоимость смс - теперь 10 грн в мес. Можно отключить. Тарифы на сайте теперь спрятаны в общий х-елевский файл.

Карты: золотой МС с чипом и пейпасс поменял сегодня карточки. Аншлага особо нет.Гривневую карту можно активировать в кассе. Долларовая не работает. Доллары можно снять по платежке со счета через кассу (временно бесплатно). Когда заработает хз. Банкомат не работает типа до 27 числа.В тарифах, говорят, изменилась стоимость смс - теперь 10 грн в мес. Можно отключить. Тарифы на сайте теперь спрятаны в общий х-елевский файл.Карты: золотой МС с чипом и пейпасс

Был сегодня в отделении на Владимирской в Киеве для пополнения уже новой долларовой карты "Прибуткова" после замены.Поменяли тарифы - если раньше без комиссии пополнение карты было через специалиста, а потом без карты в кассе, а снятие без специалиста сразу в кассе с картой через терминал, то теперь пополнить и снять без комиссии можно только в кассе с картой через терминал, то есть без участия специалиста, поскольку с его участием, то есть без карты, будет комиссия.Но сегодня эта схема еще не работала, так как не работали терминалы в кассе всвязи с переходом на новый процессинг. Поэтому пополнил карту по старой схеме через специалиста и пообещали, что без комиссии, а если она появится, то ее сторнируют. Сказали, что комиссия не начислилась.Поскольку по старым картам я отключил СМС-информирование, то оказалось, что после замены карт оно автоматически подключилось. Я это понял через час после пополнения карты, когда пришло СМС о зачислении средств. Пришлось возвращаться в отделение и снова писать заявление об отключении СМС-информирования.При этом, если раньше плата за СМС снималась после каждой операции по карте (зачисление или снятие средств), то теперь снимается 10 гривен в последний рабочий день месяца.Наконец, банкомат на Владимирской тоже не работал до 27 июля, но при мне им занимался специалист, и похоже, что успешно.