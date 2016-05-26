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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Банк Січ 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 20:24

  Ромасик написав:поменял сегодня карточки. Аншлага особо нет.
Гривневую карту можно активировать в кассе. Долларовая не работает. Доллары можно снять по платежке со счета через кассу (временно бесплатно). Когда заработает хз. Банкомат не работает типа до 27 числа.
В тарифах, говорят, изменилась стоимость смс - теперь 10 грн в мес. Можно отключить. Тарифы на сайте теперь спрятаны в общий х-елевский файл.
Карты: золотой МС с чипом и пейпасс

Был сегодня в отделении на Владимирской в Киеве для пополнения уже новой долларовой карты "Прибуткова" после замены.
Поменяли тарифы - если раньше без комиссии пополнение карты было через специалиста, а потом без карты в кассе, а снятие без специалиста сразу в кассе с картой через терминал, то теперь пополнить и снять без комиссии можно только в кассе с картой через терминал, то есть без участия специалиста, поскольку с его участием, то есть без карты, будет комиссия.
Но сегодня эта схема еще не работала, так как не работали терминалы в кассе всвязи с переходом на новый процессинг. Поэтому пополнил карту по старой схеме через специалиста и пообещали, что без комиссии, а если она появится, то ее сторнируют. Сказали, что комиссия не начислилась.
Поскольку по старым картам я отключил СМС-информирование, то оказалось, что после замены карт оно автоматически подключилось. Я это понял через час после пополнения карты, когда пришло СМС о зачислении средств. Пришлось возвращаться в отделение и снова писать заявление об отключении СМС-информирования.
При этом, если раньше плата за СМС снималась после каждой операции по карте (зачисление или снятие средств), то теперь снимается 10 гривен в последний рабочий день месяца.
Наконец, банкомат на Владимирской тоже не работал до 27 июля, но при мне им занимался специалист, и похоже, что успешно.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:32

в банке уже тестируют ИБ и аппку. К концу года обещают что-то выдать. Аппку, скорее всего
la9
 
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  #<1 ... 42434445
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