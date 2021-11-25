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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 сер, 2021 14:39
С депозитной карты, на которой висит сумма %% не проходят переводы P2P на другие банки (Моно, Todo, ПУМБ), постоянно пишет ошибки. Менеджер в отделении говорит что все ок, карта не заблокирована. В прошлом месяце уже с новой карты без проблем прошло Сич-Моно, сохранился шаблон. Кто с таким сталкивался также?
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AlexSV
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Додано: Нед 29 сер, 2021 09:43
vitaliian написав:
светится на сайте баннер а в продуктах я такого не нахожу
звоните, у этого тарифа постоянная эволюция
можети давали по запросу, или решили давать на 24е , потом перенесли сентябрь, короче - проще позвонить
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cohan
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Додано: Сер 08 вер, 2021 10:00
AlexSV написав:
С депозитной карты, на которой висит сумма %% не проходят переводы P2P на другие банки (Моно, Todo, ПУМБ), постоянно пишет ошибки. Менеджер в отделении говорит что все ок, карта не заблокирована. В прошлом месяце уже с новой карты без проблем прошло Сич-Моно, сохранился шаблон. Кто с таким сталкивался также?
сталкивался в туду с картой укркапа
шаблоны не катят - cvv там не сохраняется, запрещено, так что если перевод его использует (а он почти всегда использует, если с карты) - то только заново вбивать
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cohan
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:01
cohan написав:
хай фонд поднимут сначала, тут на три года все затарились уже
Та ладно! Прям все. Я, например, не затарился
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candidat
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Додано: Чет 25 лис, 2021 14:40
Кто-то проверял: тут на "Прибуткову" зачисление р2р-перевода проводят этим же оперднем?
или ...?
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flysoulfly
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Додано: Чет 25 лис, 2021 19:03
С 12.11 у Сича по прибутковому 8,5% грн независимо от суммы.
Доллар остался зависимо от суммы: 2% от 2К.
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Ромасик
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Додано: Чет 25 лис, 2021 21:10
Ромасик написав:
С 12.11 у Сича по прибутковому 8,5% грн независимо от суммы.
Доллар остался зависимо от суммы: 2% от 2К.
СЕП на прибуткову з двору з комісією заходить?
Безкомісійного безнального виводу на двір з прибуткової не є?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 25 лис, 2021 21:23
viewtopic.php?p=5260622#p5260622
Квесторе_поверніться написав: Ромасик написав:
С 12.11 у Сича по прибутковому 8,5% грн независимо от суммы.
Доллар остался зависимо от суммы: 2% от 2К.
СЕП на прибуткову з двору з комісією заходить?
Безкомісійного безнального виводу на двір з прибуткової не є?
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la9
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