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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Банк Січ 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 13:31

  greenozon написав:Прийшло СМС від банку (мабуть вперше за всю історію)

---
гарні новини для найкращого клієнта!
Депозит до 12% в ГРН, до 3% в ДОЛ!
https://is.gd/sichdeposit
0800501000
хорошо,особенно тем кто тут первый раз и пенсионер
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 19:51

Re: Банк Січ

  greenozon написав:до 12% в ГРН

Гарантовано 11%, без поповнення, виплата щомісячно.
Заносим в клюб 11%.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 20:41

Якщо все винести від Січовиків і через 15 днів занести від 50000 грн то ще Мінфін додасть 0,7% грязними.
До клюбу 12% не дотягує.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 21:10

Re: Банк Січ

в Клюбе даже Альфа прописалась

кстати, у нее всегда норм курс по депозитам был, тут решила рвануть видимо вообще в топ
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 21:16

  cohan написав:в Клюбе даже Альфа прописалась

кстати, у нее всегда норм курс по депозитам был, тут решила рвануть видимо вообще в топ


прогріває дюзи
от вже скоро НБУ підніме обліковку і всі полетять на орбіту :wink: :wink:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 22:06

Re: Банк Січ

  Квесторе_поверніться написав:Якщо все винести від Січовиків і через 15 днів занести
ето ж нада так женьги любить.совсем там туго,похоже на скорий 3,1415***
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:47

Re: Банк Січ

хто там скиглив за СМС ?теперь все в вайбер будет
cohan
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