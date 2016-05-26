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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 гру, 2021 13:31
greenozon написав:
Прийшло СМС від банку (мабуть вперше за всю історію)
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гарні новини для найкращого клієнта!
Депозит до 12% в ГРН, до 3% в ДОЛ!https://is.gd/sichdeposit
0800501000
хорошо,особенно тем кто тут первый раз и пенсионер
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 19:51
greenozon написав:
до 12% в ГРН
Гарантовано 11%, без поповнення, виплата щомісячно.
Заносим в клюб 11%.
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 20:41
Якщо все винести від Січовиків і через 15 днів занести від 50000 грн то ще Мінфін додасть 0,7% грязними.
До клюбу 12% не дотягує.
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 21:10
в Клюбе даже Альфа прописалась
кстати, у нее всегда норм курс по депозитам был, тут решила рвануть видимо вообще в топ
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cohan
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 21:16
cohan написав:
в Клюбе даже Альфа прописалась
кстати, у нее всегда норм курс по депозитам был, тут решила рвануть видимо вообще в топ
прогріває дюзи
от вже скоро НБУ підніме обліковку і всі полетять на орбіту
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greenozon
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 22:06
Квесторе_поверніться написав:
Якщо все винести від Січовиків і через 15 днів занести
ето ж нада так женьги любить.совсем там туго,похоже на скорий 3,1415***
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Goodman
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:47
хто там скиглив за СМС ?теперь все в вайбер будет
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cohan
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