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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Банк Січ 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:46

  1finanсier написав:На теплій лінії сказали, що якщо відключити смс інформування по "Прибутковому", не будуть приходити коди 3д секьюрі, тож не можна буде здійснювати оплати в інтернеті та перекази з картки на картку. Чи може хтось з власників цієї картки ( "Прибутковий") спростувати або підтвердити цю інформацію?

в жовтні з відключеним смс-інформуванням по "Прибутковому" коди 3д секьюрі для оплати в інтернеті приходили, NO VIBER.
як зараз - ХЗ
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 10:53

  flysoulfly написав:
  1finanсier написав:На теплій лінії сказали, що якщо відключити смс інформування по "Прибутковому", не будуть приходити коди 3д секьюрі, тож не можна буде здійснювати оплати в інтернеті та перекази з картки на картку. Чи може хтось з власників цієї картки ( "Прибутковий") спростувати або підтвердити цю інформацію?

в жовтні з відключеним смс-інформуванням по "Прибутковому" коди 3д секьюрі для оплати в інтернеті приходили, NO VIBER.
як зараз - ХЗ
от і зараз перевірив - теж все спрацювало,
тобто теплі лінії як завжди :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 11:00

  cohan написав:хто там скиглив за СМС ?теперь все в вайбер будет

а от про все в вайбер будет - нєпаняятна :oops:
flysoulfly
 
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  #<1 ... 45464748
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