RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Процесс покупки
инвестиционных монет у НБУ

Процесс покупки инвестиционных монет у НБУ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2014 18:14

Re: Процесс покупки инвестиционных монет у НБУ

  Golub____ka написав:можна якось на зуб попробувати чи що ?

Этого делать категорически нельзя :evil: (есть большая вероятность, что потом у тебя монету будут выкупать как лом золота :cry: !!!)

  Golub____ka написав:що відкривається можна руками пощупати…

  gleb написав:Откройте футляр и пощупайте.


Это тоже большая глупость, так как потто жировые выделения на твоих пальцах вывести с монеты (без потери ее привлекательности: потускнения, пятна и тд… ) практически не возможно :roll: (за исключением переплавки и новой чеканки :) …)
SYV1984
Аватар користувача
 
Повідомлень: 164
З нами з: 04.05.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2014 09:45

Re: Процесс покупки инвестиционных монет у НБУ

Якщо я вже її потрогала руками ?
Golub____ka
 
Повідомлень: 56
З нами з: 10.04.13
Подякував: 57 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2014 23:08

Кто знает, почему банки в прайсах на монеты убрали цены на всё, что больше 3000 грн., а НБУ не убрал и обновляет? Ни кто не интересовался, может уполномоченые банки продают свыше лимита?
Electron
 
Повідомлень: 408
З нами з: 01.04.14
Подякував: 282 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2014 12:53

Re: Процесс покупки инвестиционных монет у НБУ

Ітак . В мене виникли сумніви і я подалась в ломбард спробувати здати ту монету. Працівник ломбарду вийняв монету поставив на ваги - довго крутив її в руках розглядав під якимось своїм пристрієм. Питаю чи "перевіряєте чи справжня". "Так, ми повинні" (ну думаю мені якраз воно й потрібне) ,"а ви як плануєте її далі викупати ?" . "думаю що так"( насправді думаю що просто нехай погляне спец але ж такого не кажу) .Потім каже що треба трішки відпиляти . я сказала що ні , тому що потім вона може піти як лом а я цього не хочу, і що ,напевно. ліпше в НБУ її здам. Ну ви подивіться по ціні. причому назвав мені ціну прийому 14860 грн. В той час я подивилась що НБУ приймає по 16589 (ні фіга собі різниця 1729 грн !!).Одним словом забрала я монету . Не дала пиляти . але наскільки я зрозуміла ні сумніву по вазі ні сумніву по тому що одне місце мені здалось світлішим у експерта не виникло. Думаю, можна спати спокійно . :mrgreen:
Golub____ka
 
Повідомлень: 56
З нами з: 10.04.13
Подякував: 57 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2014 22:45

Re: Процесс покупки инвестиционных монет у НБУ

Так НБУ продает полунцовки скажем, если прийти например втроером?
Или они только ценники на сайте ставят, так, чтоб было?
Парень со свирелью
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 1907
З нами з: 07.09.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2014 22:48

Re: Процесс покупки инвестиционных монет у НБУ

  Парень со свирелью написав:Так НБУ продает полунцовки скажем, если прийти например втроером?
Или они только ценники на сайте ставят, так, чтоб было?

и к чему этот пост?
SYV1984
Аватар користувача
 
Повідомлень: 164
З нами з: 04.05.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2014 23:07

SYV1984
Левых вопросов по форуму набиваете побольше чтоли, вес аккаунта поднимаете :mrgreen:? Или заняться нечем, может дома не все?
Я интересуюсь с целью приобрести в НБУ этот товар, зная что действует ограничение на покупку драгметаллов 3000 гривен на лицо. Цена всех архистратигов публикуется НБУ - возможность приобрести по ней под вопросом, о чем собственно и разговор, имеют ли возможность например три человека придя вместе преодолеть ограничение. А вот цель заданного вами вопроса как-то малопонятна, разве что может это национальное, вопросом на вопрос... :roll:
Парень со свирелью
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 1907
З нами з: 07.09.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2014 00:00

  Парень со свирелью написав:SYV1984
Левых вопросов по форуму набиваете побольше чтоли, вес аккаунта поднимаете :mrgreen:? Или заняться нечем, может дома не все?
Я интересуюсь с целью приобрести в НБУ этот товар, зная что действует ограничение на покупку драгметаллов 3000 гривен на лицо. Цена всех архистратигов публикуется НБУ - возможность приобрести по ней под вопросом, о чем собственно и разговор, имеют ли возможность например три человека придя вместе преодолеть ограничение. А вот цель заданного вами вопроса как-то малопонятна, разве что может это национальное, вопросом на вопрос... :roll:

На НБУ постанова по ограничению не касается, в частности монет. Слышала, что люди помногу покупали в сентябре и октябре. Может сейчас в столице и есть продажа, у нас в областном центре -монет золотых в НБУ нет и не предвидится! План продажи перевыполнили досрочно
Maria
 
Заблокований
Повідомлень: 88
З нами з: 29.10.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2014 17:33

  Maria написав:
  Парень со свирелью написав:SYV1984
Левых вопросов по форуму набиваете побольше чтоли, вес аккаунта поднимаете :mrgreen:? Или заняться нечем, может дома не все?
Я интересуюсь с целью приобрести в НБУ этот товар, зная что действует ограничение на покупку драгметаллов 3000 гривен на лицо. Цена всех архистратигов публикуется НБУ - возможность приобрести по ней под вопросом, о чем собственно и разговор, имеют ли возможность например три человека придя вместе преодолеть ограничение. А вот цель заданного вами вопроса как-то малопонятна, разве что может это национальное, вопросом на вопрос... :roll:

На НБУ постанова по ограничению не касается, в частности монет. Слышала, что люди помногу покупали в сентябре и октябре. Может сейчас в столице и есть продажа, у нас в областном центре -монет золотых в НБУ нет и не предвидится! План продажи перевыполнили досрочно

По инвестиционке ограничение 3000 грн. очень даже касается. По памятным да, не касается, но там 40% цена работы, а не металла.
unlock
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2924
З нами з: 14.06.12
Подякував: 523 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 18:54

монета

хто підкаже. от є сайт https://bank.gov.ua/ua/uah/bullion-coins/prices
є ціни, але там нема переліку, тільки декілька наіменувань.
Де подивитися яка ціна буде на інвест монету при продажі банку.
rvgu108527
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 26.11.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Правила покупки золота 1, 2, 3, 4, 5
mann » Нед 08 кві, 2018 06:58
45 155322
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 гру, 2021 12:45
sandrapandro
Лом золота: предложения покупки и придажи 1 ... 8, 9, 10
Anonymous » Нед 19 кві, 2009 11:50
98 142376
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2016 10:50
Модератор
Банківські метали у вигляді монет (золото і срібло) 1 ... 26, 27, 28
Andrey_Gold » Чет 11 лют, 2010 15:26
279 98714
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 бер, 2016 16:33
pursuitss

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3596)
26.11.2024 19:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.