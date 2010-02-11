Процесс покупки инвестиционных монет у НБУ

Golub____ka написав:можна якось на зуб попробувати чи що ?
Этого делать категорически нельзя (есть большая вероятность, что потом у тебя монету будут выкупать как лом золота !!!)
Golub____ka написав:що відкривається можна руками пощупати…
gleb написав:Откройте футляр и пощупайте.
Это тоже большая глупость, так как потто жировые выделения на твоих пальцах вывести с монеты (без потери ее привлекательности: потускнения, пятна и тд… ) практически не возможно (за исключением переплавки и новой чеканки …)
Ітак . В мене виникли сумніви і я подалась в ломбард спробувати здати ту монету. Працівник ломбарду вийняв монету поставив на ваги - довго крутив її в руках розглядав під якимось своїм пристрієм. Питаю чи "перевіряєте чи справжня". "Так, ми повинні" (ну думаю мені якраз воно й потрібне) ,"а ви як плануєте її далі викупати ?" . "думаю що так"( насправді думаю що просто нехай погляне спец але ж такого не кажу) .Потім каже що треба трішки відпиляти . я сказала що ні , тому що потім вона може піти як лом а я цього не хочу, і що ,напевно. ліпше в НБУ її здам. Ну ви подивіться по ціні. причому назвав мені ціну прийому 14860 грн. В той час я подивилась що НБУ приймає по 16589 (ні фіга собі різниця 1729 грн !!).Одним словом забрала я монету . Не дала пиляти . але наскільки я зрозуміла ні сумніву по вазі ні сумніву по тому що одне місце мені здалось світлішим у експерта не виникло. Думаю, можна спати спокійно .
SYV1984 Левых вопросов по форуму набиваете побольше чтоли, вес аккаунта поднимаете ? Или заняться нечем, может дома не все? Я интересуюсь с целью приобрести в НБУ этот товар, зная что действует ограничение на покупку драгметаллов 3000 гривен на лицо. Цена всех архистратигов публикуется НБУ - возможность приобрести по ней под вопросом, о чем собственно и разговор, имеют ли возможность например три человека придя вместе преодолеть ограничение. А вот цель заданного вами вопроса как-то малопонятна, разве что может это национальное, вопросом на вопрос...
Парень со свирелью написав:SYV1984 Левых вопросов по форуму набиваете побольше чтоли, вес аккаунта поднимаете ? Или заняться нечем, может дома не все? Я интересуюсь с целью приобрести в НБУ этот товар, зная что действует ограничение на покупку драгметаллов 3000 гривен на лицо. Цена всех архистратигов публикуется НБУ - возможность приобрести по ней под вопросом, о чем собственно и разговор, имеют ли возможность например три человека придя вместе преодолеть ограничение. А вот цель заданного вами вопроса как-то малопонятна, разве что может это национальное, вопросом на вопрос...
На НБУ постанова по ограничению не касается, в частности монет. Слышала, что люди помногу покупали в сентябре и октябре. Может сейчас в столице и есть продажа, у нас в областном центре -монет золотых в НБУ нет и не предвидится! План продажи перевыполнили досрочно
Парень со свирелью написав:SYV1984 Левых вопросов по форуму набиваете побольше чтоли, вес аккаунта поднимаете ? Или заняться нечем, может дома не все? Я интересуюсь с целью приобрести в НБУ этот товар, зная что действует ограничение на покупку драгметаллов 3000 гривен на лицо. Цена всех архистратигов публикуется НБУ - возможность приобрести по ней под вопросом, о чем собственно и разговор, имеют ли возможность например три человека придя вместе преодолеть ограничение. А вот цель заданного вами вопроса как-то малопонятна, разве что может это национальное, вопросом на вопрос...
На НБУ постанова по ограничению не касается, в частности монет. Слышала, что люди помногу покупали в сентябре и октябре. Может сейчас в столице и есть продажа, у нас в областном центре -монет золотых в НБУ нет и не предвидится! План продажи перевыполнили досрочно
По инвестиционке ограничение 3000 грн. очень даже касается. По памятным да, не касается, но там 40% цена работы, а не металла.