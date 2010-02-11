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Процесс покупки инвестиционных монет у НБУ
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:06
rvgu108527
Там полный список всех
существующих в Украине инвестиционных монет, с ценой покупки и продажи. Насчет наличия продажи почему-то сильно сомневаюсь в их наличии.
Или чукча не читатель?(с)
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jabba
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