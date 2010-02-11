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Процесс покупки
инвестиционных монет у НБУ

Процесс покупки инвестиционных монет у НБУ
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:06

rvgu108527 Там полный список всех существующих в Украине инвестиционных монет, с ценой покупки и продажи. Насчет наличия продажи почему-то сильно сомневаюсь в их наличии. :roll:
Или чукча не читатель?(с) :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 14:56

  jabba написав:rvgu108527 Там полный список всех существующих в Украине инвестиционных монет, с ценой покупки и продажи. Насчет наличия продажи почему-то сильно сомневаюсь в их наличии. :roll:
Или чукча не читатель?(с) :mrgreen:

я там бачу 6 монет на продаж Архістратиг Михаїл та 30 років незалежності України і все.
внизу типу файл екселя закупівля- так там теж три найменування
rvgu108527
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 10:34

rvgu108527 Других инвестиционных монет в Украине не делают. А у памятных монет цены совсем другие, сильно выше цены металла.
jabba
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 17:09

А не будет такого, что выкуп инвестиционных монет прекратят и в списке Эксель будут другие...
rvgu108527
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