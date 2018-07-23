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Обслуговування в українських
страхових компаніях (гарне і погане)
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ВУСО

ВУСО
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 4567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВУСО 2.5 5 37
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
43%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2015 10:56

Re: ВУСО

abc111, так от знайома людина написала, що реєстрація Львів 1.6 зробили автоцивілку за 474грн при мінімально допустимій ціні 604,80 грн, тобто -40% зі стелі)) Туго з виплатами, тому й демпінгують, а ви кажете не преміюють.
На офіційному сайті ВУСО взагалі зі стелі бонус-малус 7 ставлять, навіть коли ДТП було))) і акцією називають)) http://vuso.ua/osago
куди цікаво МТСБУ і Накцокмфінпослуг дивляться, це ж недобросовісна конкуренція і порушення правил страхування.
samvexler
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2016 14:53

  abc111 написав:ВУСО, а почему бы Вам не премировать своих клиентов за БЕЗАВАРИЙНУЮ езду ? могли бы и призентики к НГ предложить....





....пришло мое время ЖАЛОВАТЬСЯ !!!
итак вчера, т.е. 18.01.16 почти под домом на перекрестке остановился пропуская встречную. у него заносит задницу и мне в крыло- бац...
достаю ПОЛИС набираю КРУГЛОСУТОЧНЫЙ телефон и слышу- операторы заняты.., в течении часа ПЕРЕЗВОНЯТ..! и знаете итог, думаю все догадались- ЗВОНКА НА МОЙ ТЕЛЕФОН НЕ ПОСЛЕДОВАЛО !!! вот это сервис ??? ребятки это что подход к делу? или цель лишь собрать денежку ???
abc111
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2016 13:18

abc111


...сегодня 19.01. тишина !!
abc111
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2016 19:21

abc111

рекомендую, не дожидаться милости в виде звонка, лучше - навестите их завтра с заявлением на возмещение ущерба
CostaS
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2016 17:33

страховая компания ВУСО!

Дорогие друзья!
Меня зовут Сергей, я из города Харькова.
Страховая компания "ВУСО" обошлась со мной крайне цинично, незаконно и непорядочно, отказав в выплате страховки в критической ситуации!
Мне известно, что мой случай далеко не единственный!
По всей Украине люди возмущены деятельностью данной компании и требуют законных выплат!
Предлагаю объединится в борьбе за наши права и коллективно обратиться в правоохранительные органы для защиты наших с Вами интересов!

Присоединяйтесь, вместе - всегда легче!
Мои контактные данные для связи:

e-mail: vusoukr@gmail.com
+380 99 001 20 77, Сергей Кононенко. До 22:00!

P.S.
Это рассылка с целью привлечь как можно большее количество людей к данному вопросу.
На сайтах-форумах бываю время от времени, просьба звонить или писать на почту!
сергей-вусо
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2016 10:57

Re: ВУСО

было бы хорошо, что бы описывали конкретный случай и четко по фактам
а не просто "цинично и не порядочно"
NoName CK
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:40

Сталкивался с этой страховой дважды. Первый раз в 2016 - у меня случилась травма, еще и на фронте. Само собой, сообщил я о ней и предоставил документы с огромной задержкой. Выплатили спустя три недели после обращения, причем сумма возмещения значительно превысила мои ожидания. Приняв это во внимание, снова там застраховался от травмы. Снова страховой случай, но без госпитализации. В больнице больничного листа не оформлял, так как официально не работаю. Они в выплате отказали, резюмируя это тем, что в предоставленных мною документах (из поликлиники) не указан период нетрудоспособности. А самое интересное - я об этом узнал не по их звонку, а обрывая их телефон со своей стороны - им, ясно, плевать. Т. е. вряд ли они от меня хоть гривню теперь получат. Общий тренд их развития налицо.

П. С. В 2016 ВУСО не требовала у меня чеков из аптеки - теперь требует. Очень показательно. Эволюция, однако
max_us_ua
 
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