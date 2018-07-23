Додано: Вів 24 лип, 2018 15:40

Сталкивался с этой страховой дважды. Первый раз в 2016 - у меня случилась травма, еще и на фронте. Само собой, сообщил я о ней и предоставил документы с огромной задержкой. Выплатили спустя три недели после обращения, причем сумма возмещения значительно превысила мои ожидания. Приняв это во внимание, снова там застраховался от травмы. Снова страховой случай, но без госпитализации. В больнице больничного листа не оформлял, так как официально не работаю. Они в выплате отказали, резюмируя это тем, что в предоставленных мною документах (из поликлиники) не указан период нетрудоспособности. А самое интересное - я об этом узнал не по их звонку, а обрывая их телефон со своей стороны - им, ясно, плевать. Т. е. вряд ли они от меня хоть гривню теперь получат. Общий тренд их развития налицо.



П. С. В 2016 ВУСО не требовала у меня чеков из аптеки - теперь требует. Очень показательно. Эволюция, однако