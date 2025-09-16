|
За сім років кількість пенсіонерів в Україні зменшилася...
Додано: П'ят 19 вер, 2025 14:21
Пропонуємо до обговорення:
За даними ПФУ, нині в Україні близько 10,3 млн пенсіонерів — це на понад 400 тисяч менше, ніж було на початку повномасштабного вторгнення рф і на 1 млн менше, ніж сім років тому.
Дивися повний текст За сім років кількість пенсіонерів в Україні зменшилася на мільйон
Додано: П'ят 19 вер, 2025 14:22
Дивним чином збігається з часом "керування" економікою гетманцевим та зеленським.
Додано: П'ят 19 вер, 2025 16:10
salvydas написав:
Дивним чином збігається з часом "керування" економікою гетманцевим та зеленським.
«Дивним чином» причини видно по демографічній піраміді. Вимирає покоління , яке було багаточисельне.
