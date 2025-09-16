RSS
За сім років кількість пенсіонерів
в Україні зменшилася...

За сім років кількість пенсіонерів в Україні зменшилася...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 14:21

За сім років кількість пенсіонерів в Україні зменшилася...

Пропонуємо до обговорення:
За даними ПФУ, нині в Україні близько 10,3 млн пенсіонерів — це на понад 400 тисяч менше, ніж було на початку повномасштабного вторгнення рф і на 1 млн менше, ніж сім років тому.

Дивися повний текст
За сім років кількість пенсіонерів в Україні зменшилася на мільйон
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 14:22

Дивним чином збігається з часом "керування" економікою гетманцевим та зеленським.
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 16:10

  salvydas написав:Дивним чином збігається з часом "керування" економікою гетманцевим та зеленським.

«Дивним чином» причини видно по демографічній піраміді. Вимирає покоління , яке було багаточисельне.
