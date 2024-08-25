RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
страхових компаніях (гарне і погане)
/
ВУСО

ВУСО
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 5678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВУСО 2.4 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
46%
19
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
6
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:19

Не рекомендую эту "страховую"

SergeyL Не рекомендую эту "страховую". Платил страховку со своего кабинета в Приватбанке. Наступил страховой случай, узнал, что нужно собрать кучу документов (в рекламе привата - выплаты по фотографиям произошедшего((( - клиентоориентированность - 0, информирование меня как клиента - 0, выплаты по страховке - 0 Буду обращаться в суд и в защиту прав потребителя
NIK_
 
Повідомлень: 13
З нами з: 28.02.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:36

  NIK_ написав:SergeyL Не рекомендую эту "страховую". Платил страховку со своего кабинета в Приватбанке. Наступил страховой случай, узнал, что нужно собрать кучу документов (в рекламе привата - выплаты по фотографиям произошедшего((( - клиентоориентированность - 0, информирование меня как клиента - 0, выплаты по страховке - 0 Буду обращаться в суд и в защиту прав потребителя

прям так и было "по фоточкам" к рекламе? :roll:
любой страховой для любой выплаты нужны документы - фото/сканы их, заявление на выплаты, реквизиты куда перечислить возмещение

в суд документы тоже нужно будет подавать
NoName CK
 
Повідомлень: 924
З нами з: 27.01.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 22:27

Не рекомендую.Столкнулась с этой страховой по поводу ДТП, застрахована виновная сторона. Такого отношения я в жизни не встречала, хамство, пренебрежение, полный игнор на звонки. Еще меня почти обвинили, вместо оценить ущерб. Не вздумайте с ними связываться.
nativa13
 
Повідомлень: 511
З нами з: 04.06.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 01:25

  nativa13 написав:Не рекомендую.Столкнулась с этой страховой по поводу ДТП, застрахована виновная сторона. Такого отношения я в жизни не встречала, хамство, пренебрежение, полный игнор на звонки. Еще меня почти обвинили, вместо оценить ущерб. Не вздумайте с ними связываться.

При любой проблеме со страховшиком обращайтесь с жалобой в МТСБУ. Все решится.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2823
З нами з: 10.06.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 10:40

  NIK_ написав:SergeyL Не рекомендую эту "страховую". Платил страховку со своего кабинета в Приватбанке. Наступил страховой случай, узнал, что нужно собрать кучу документов (в рекламе привата - выплаты по фотографиям произошедшего((( - клиентоориентированность - 0, информирование меня как клиента - 0, выплаты по страховке - 0 Буду обращаться в суд и в защиту прав потребителя

Сосед в Алло страховал телефон при покупке.600грн. на год,через пару недель загорелся,аж ИМЕЙ выгорел,требуют отправить новой почтой им на экспертизу,что логично.Но он не верит,что вернут хотяб на запчасти уцелевшие,только батарея замкнула.Деньги приняли с удовольствием,а расставаться не будут.Договор читал?-не они его после присылают)) АЛЛО сладко рассказали,что выплаты до 100% всем и всегда :lol: ВУСОблива компания :D
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7435
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1570 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 12:23

  Мизантрóп написав:
  NIK_ написав:SergeyL Не рекомендую эту "страховую". Платил страховку со своего кабинета в Приватбанке. Наступил страховой случай, узнал, что нужно собрать кучу документов (в рекламе привата - выплаты по фотографиям произошедшего((( - клиентоориентированность - 0, информирование меня как клиента - 0, выплаты по страховке - 0 Буду обращаться в суд и в защиту прав потребителя

Сосед в Алло страховал телефон при покупке.600грн. на год,через пару недель загорелся,аж ИМЕЙ выгорел,требуют отправить новой почтой им на экспертизу,что логично.Но он не верит,что вернут хотяб на запчасти уцелевшие,только батарея замкнула.Деньги приняли с удовольствием,а расставаться не будут.Договор читал?-не они его после присылают)) АЛЛО сладко рассказали,что выплаты до 100% всем и всегда :lol: ВУСОблива компания :D


Мав від них автоцивілку, був виновником ДТП, потерпілий навіть за франшизою до мене не звернувся.
ukr0014959
 
Повідомлень: 381
З нами з: 05.01.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1869)
25.08.2024 12:58
ВУСО (76)
25.08.2024 12:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.