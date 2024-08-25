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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Чет 30 січ, 2020 15:19
SergeyL Не рекомендую эту "страховую". Платил страховку со своего кабинета в Приватбанке. Наступил страховой случай, узнал, что нужно собрать кучу документов (в рекламе привата - выплаты по фотографиям произошедшего((( - клиентоориентированность - 0, информирование меня как клиента - 0, выплаты по страховке - 0 Буду обращаться в суд и в защиту прав потребителя
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Додано: Вів 25 лют, 2020 17:36
NIK_ написав:SergeyL
Не рекомендую эту "страховую". Платил страховку со своего кабинета в Приватбанке. Наступил страховой случай, узнал, что нужно собрать кучу документов (в рекламе привата - выплаты по фотографиям произошедшего
((( - клиентоориентированность - 0, информирование меня как клиента - 0, выплаты по страховке - 0 Буду обращаться в суд и в защиту прав потребителя
прям так и было "по фоточкам" к рекламе?
любой страховой для любой выплаты нужны документы - фото/сканы их, заявление на выплаты, реквизиты куда перечислить возмещение
в суд документы тоже нужно будет подавать
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Додано: Суб 23 січ, 2021 22:27
Не рекомендую.Столкнулась с этой страховой по поводу ДТП, застрахована виновная сторона. Такого отношения я в жизни не встречала, хамство, пренебрежение, полный игнор на звонки. Еще меня почти обвинили, вместо оценить ущерб. Не вздумайте с ними связываться.
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nativa13
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Додано: Нед 24 січ, 2021 01:25
nativa13 написав:
Не рекомендую.Столкнулась с этой страховой по поводу ДТП, застрахована виновная сторона. Такого отношения я в жизни не встречала, хамство, пренебрежение, полный игнор на звонки. Еще меня почти обвинили, вместо оценить ущерб. Не вздумайте с ними связываться.
При любой проблеме со страховшиком обращайтесь с жалобой в МТСБУ. Все решится.
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Додано: Нед 25 сер, 2024 10:40
NIK_ написав:SergeyL
Не рекомендую эту "страховую". Платил страховку со своего кабинета в Приватбанке. Наступил страховой случай, узнал, что нужно собрать кучу документов (в рекламе привата - выплаты по фотографиям произошедшего((( - клиентоориентированность - 0, информирование меня как клиента - 0, выплаты по страховке - 0 Буду обращаться в суд и в защиту прав потребителя
Сосед в Алло страховал телефон при покупке.600грн. на год,через пару недель загорелся,аж ИМЕЙ выгорел,требуют отправить новой почтой им на экспертизу,что логично.Но он не верит,что вернут хотяб на запчасти уцелевшие,только батарея замкнула.Деньги приняли с удовольствием,а расставаться не будут.Договор читал?-не они его после присылают)) АЛЛО сладко рассказали,что выплаты до 100% всем и всегда
ВУСОблива компания
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Мизантрóп
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Додано: Нед 25 сер, 2024 12:23
Мизантрóп написав: NIK_ написав:SergeyL
Не рекомендую эту "страховую". Платил страховку со своего кабинета в Приватбанке. Наступил страховой случай, узнал, что нужно собрать кучу документов (в рекламе привата - выплаты по фотографиям произошедшего((( - клиентоориентированность - 0, информирование меня как клиента - 0, выплаты по страховке - 0 Буду обращаться в суд и в защиту прав потребителя
Сосед в Алло страховал телефон при покупке.600грн. на год,через пару недель загорелся,аж ИМЕЙ выгорел,требуют отправить новой почтой им на экспертизу,что логично.Но он не верит,что вернут хотяб на запчасти уцелевшие,только батарея замкнула.Деньги приняли с удовольствием,а расставаться не будут.Договор читал?-не они его после присылают)) АЛЛО сладко рассказали,что выплаты до 100% всем и всегда
ВУСОблива компания
Мав від них автоцивілку, був виновником ДТП, потерпілий навіть за франшизою до мене не звернувся.
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