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#<1 ... 3389339033913392 Додано: Нед 21 чер, 2026 21:57 Прохожий написав: Хомякоид написав: Чомусь багатії не їдуть в південну Італію. Чомусь багатії не їдуть в південну Італію.

это в Лигурию не едут?

или какую "южную Италию" вы имеете в виду?))) это в Лигурию не едут?или какую "южную Италию" вы имеете в виду?)))



То есть ви дальше програмі вторго класа в школе не продвинулись ?

Где север а где юг не различаете ?

Что такое север а что такое юг Италии не получаеться осознать ? То есть ви дальше програмі вторго класа в школе не продвинулись ?Где север а где юг не различаете ?Что такое север а что такое юг Италии не получаеться осознать ? Хомякоид Повідомлень: 2967 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3321 раз. Подякували: 557 раз. Профіль 3 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2026 22:54 освіжити знання географії Хомякоид написав: Прохожий написав: Хомякоид написав: Чомусь багатії не їдуть в південну Італію. Чомусь багатії не їдуть в південну Італію.

это в Лигурию не едут?

или какую "южную Италию" вы имеете в виду?))) это в Лигурию не едут?или какую "южную Италию" вы имеете в виду?)))



То есть ви дальше програмі вторго класа в школе не продвинулись ?

Где север а где юг не различаете ?

Что такое север а что такое юг Италии не получаеться осознать ? То есть ви дальше програмі вторго класа в школе не продвинулись ?Где север а где юг не различаете ?Что такое север а что такое юг Италии не получаеться осознать ?

освіжити знання географії

освіжити знання географії flyman

Повідомлень: 43119 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1650 раз. Подякували: 2894 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 чер, 2026 05:38 Re: Еміграція, заробітчанство

Не то, чтобы далеко, до пляжа нам минут 20 и то что-то в этом году еще не были.

До центра Манхеттена аж на 20 минут дальше.

Мда, так вот.

"нагрянули воспоминанья" и я осознал насколько изменилось восприятие окружающего.

Первый раз в нашей жизни мы были на Манхеттене...что-то лет 20+ назад.

И, честно говоря, как-то не легло на душу. Все раздражало и много чего не нравилось.

От чрезмерно и разнообразно колоритной нйской публики случился калче шок (я и словей-то таких тогда не знал). В общем, по прошествии что-то около 2-х недель в НЙ тогда я с огромным облегчением приземлился в Борисполе и чуть не со слезами радости вошел в свою киевскую квартиру. Сцену целования асфальта у трапа самолета опустим.

А сегодня заметил, что совершенно не обращаю внимания ни на своеобразно выглядящихся людей, что потребовалось погрузиться в минулое, чтобы вспомнить, что когда-то обращали внимание на пары типа как сегодня рядом с нами ехали бледнобелокожая рыжая девушка и афроамериканец или белая и черный-черный индус.

Странная мода на высокие кожанные сапоги с широкими голенищами в почти 30 градусов снаружи и намного более высокую температуру на платформе метро (в НЙ метро неглубоко залегает, буквально несколько метров от поверхности, в вагонах кондеры работают, но в самой подземке "все натуральное").

Ну и сам Манхеттен по ощущениям превратился за эти годы из чего-то странного в своей смеси - и чужого и вроде как миллион раз виденного на экранах в что-то типа "так уютнооо, пдАмашнему" (с).

Ну реально. И небоскребы вроде не такие-же и высокие и 5-6-7 авеню совсем узкие.

Да и Мейсис, в который сегодня заходили, ну просто старый и не такой уж огромный (ну, да, большой) универмаг. И что в нем сто с гаком лет такого культового нашли?

И вот на вопрос, который многие задают из Украины уехавшим "а ты думаешь ты станешь там таким как они?" (вариация "Ты никогда там не станешь своим"), напрашивается ответ "Мы такие-же разные как и все вокруг".

НЙская публика - это салат из абсолютно разнообразных ингридиентов от одинаково непохожих до диаметрально схожих. Идеально совмещающихся несовместимостей. Давно не выбирались в Манхеттен.Не то, чтобы далеко, до пляжа нам минут 20 и то что-то в этом году еще не были.До центра Манхеттена ажна 20 минут дальше.Мда, так вот."нагрянули воспоминанья" и я осознал насколько изменилось восприятие окружающего.Первый раз в нашей жизни мы были на Манхеттене...что-то лет 20+ назад.И, честно говоря, как-то не легло на душу. Все раздражало и много чего не нравилось.От чрезмерно и разнообразно колоритной нйской публики случился калче шок (я и словей-то таких тогда не знал). В общем, по прошествии что-то около 2-х недель в НЙ тогда я с огромным облегчением приземлился в Борисполе и чуть не со слезами радости вошел в свою киевскую квартиру. Сцену целования асфальта у трапа самолета опустим.А сегодня заметил, что совершенно не обращаю внимания ни на своеобразно выглядящихся людей, что потребовалось погрузиться в минулое, чтобы вспомнить, что когда-то обращали внимание на пары типа как сегодня рядом с нами ехали бледнобелокожая рыжая девушка и афроамериканец или белая и черный-черный индус.Странная мода на высокие кожанные сапоги с широкими голенищами в почти 30 градусов снаружи и намного более высокую температуру на платформе метро (в НЙ метро неглубоко залегает, буквально несколько метров от поверхности, в вагонах кондеры работают, но в самой подземке "все натуральное").Ну и сам Манхеттен по ощущениям превратился за эти годы из чего-то странного в своей смеси - и чужого и вроде как миллион раз виденного на экранах в что-то типа "так уютнооо, пдАмашнему" (с).Ну реально. И небоскребы вроде не такие-же и высокие и 5-6-7 авеню совсем узкие.Да и Мейсис, в который сегодня заходили, ну просто старый и не такой уж огромный (ну, да, большой) универмаг. И что в нем сто с гаком лет такого культового нашли?И вот на вопрос, который многие задают из Украины уехавшим "а ты думаешь ты станешь там таким как они?" (вариация "Ты никогда там не станешь своим"), напрашивается ответ "Мы такие-же разные как и все вокруг".НЙская публика - это салат из абсолютно разнообразных ингридиентов от одинаково непохожих до диаметрально схожих. Идеально совмещающихся несовместимостей. rjkz

Повідомлень: 18633 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8949 раз. Подякували: 5687 раз. Профіль 14 10 7 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3389339033913392 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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