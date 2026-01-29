Додано: Пон 22 чер, 2026 05:00

Banderlog написав: shapo написав:



Так что эту эквилибристику с этимологией слова антисемитизм оставьте историкам и филологам.

Так что эту эквилибристику с этимологией слова антисемитизм оставьте историкам и филологам. та щас, приятелю, прям візьму з розбігу і оставлю

Я сподівався ви помітите що ідиш не семітська мовна група а германська...

Тоді вийде що філологічно євреї не семітського походження

і доведеться перейти на ндентифікацію генетичну

тоді виявиться, що українські євреї більше українці ніж семіти а німецькі євреї більше німці ніж семіти.

і звязок ваш з євреями, що жили на території палестини до часів зруйнування римлянами храму і генетично і філологічно малодоказуємий.

Можно було по релігійній лінії... но якось так склалось що й іудейського віросповідання у вас зараз не переважна кількість а більше атеїстів.

Тому ваші претензії на те, що ви народ і маєте право на державність теж базуються на тонкому льду. та щас, приятелю, прям візьму з розбігу і оставлюЯ сподівався ви помітите що ідиш не семітська мовна група а германська...Тоді вийде що філологічно євреї не семітського походженняі доведеться перейти на ндентифікацію генетичнутоді виявиться, що українські євреї більше українці ніж семіти а німецькі євреї більше німці ніж семіти.і звязок ваш з євреями, що жили на території палестини до часів зруйнування римлянами храму і генетично і філологічно малодоказуємий.Можно було по релігійній лінії... но якось так склалось що й іудейського віросповідання у вас зараз не переважна кількість а більше атеїстів.Тому ваші претензії на те, що ви народ і маєте право на державність теж базуються на тонкому льду.

Ну если вы решили полезть глубже,то здесь уже придется привлекать генетику ибо язык в период 2000- летнего рассеяния дело преходящее.Поэтому существуют не только ашкеназы с идиш,но и бухарские и горские евреи с фарси,грузинские которые на грузинском и там вообще разобраться не могут кто раньше появился в Грузии. А ещё есть восточные мизрахи с арабским,сефарды с ладино и даже индийские и китайские уж не знаю с каким. Кстати,и афганских пуштунов причисляют к одному из 12 потерянных колен Израиля исходя из их традиций.А с генетикой это к Дорону Бехару с его митохондриальной ДНК и другим генетикам,но не к российскому Клесову.Евреи и после разрушения римлянами второго храма и переименования Иудеи в Палестину ( откуда и ноги растут у этого псевдонарода появившегося там в качестве очередного захватчика только через 700 лет) постоянно жили в Иерусалиме и Цфате о чем говорили посещавшие эту заброшенную турецкую провинцию путешественники,в частности Марк Твен в 60-х годах 19 века задолго до того,как Ротшильд начал выкупать там земли для российских евреев.Про иудейское вероисповедание лучше не вспоминайте ,т.к.там ещё сложнее чем с термином антисемитизм - ни тебе Ватикана,ни Москвы с Стамбулом ,да и равин даже не мулла или поп с ксендзом,а всего-навсего учитель.Претензии на государство у евреев как и у любого другого народа могут осуществляться только через военную и экономическую составляющую,а религия или история это все вторично и вспоминаются только для оправдания какой нибудь агрессии как у путькина с печенегами.И здесь о украинской государственности как по мне лучшую оценку дал историк Данила Яневский которого сейчас предают анафеме украинские хунвейбины