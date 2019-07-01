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Покупка/Продажа ЦБ
(акции, облигации и т.д.)

Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 72737475
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 10:13

  profinv написав:Может у кого завалялся Фармак, пишите звоните 0674084485. Хочу купить


Есть же офера на ПФТС:
— 3910 бумаг по 580 гривен
— 230 бумаг по 560 гривен
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:06

zoyked не все быстро. на это потребуется время. я бы посоветовал найти юриста, чтобы вас никто не обманул.
fedienkoanatolij
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:21

boginjaolga смотря какой срок давности. не сильно рассчитывайте на прибыль
fedienkoanatolij
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:06

DNON

Друзья, есть 2012шт. DNON. Стоит продавать или держать? Текущая оценка в 300грн. актуальная?
IBI London
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:32

  IBI London написав:Друзья, есть 2012шт. DNON. Стоит продавать или держать? Текущая оценка в 300грн. актуальная?


Купить могут попредлагать гривен так по 200, а может и ниже. Это в текущий момент времени.

На Вашем месте я бы держал, пакетик то не плохой)
на самом деле, я и держу)))

По моим ощущениям, сейчас акции находятся ближе к их "дну"
sansey
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:42

Спасибо на Level
IBI London
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:06

  IBI London написав:Спасибо на Level


Вопрос к администраторам.

Когда можно будет возможность отвечать на приватні повідомлення?
IBI London
 
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