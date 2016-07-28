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Овдп купівля в застосунку

Овдп купівля в застосунку
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 10:44

Овдп купівля в застосунку

Доброго дня! Окрім Дія і 4-х партнерів в особі ICU, Sensebank, Кінто та BOND UA, які є банківські і не тільки застосунки в яких можна онлайн купити військові ОВДП,та або з виплатою не тільки на Є-підтримка?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 11:08

Дія та Укргазбанк

  sens написав:Доброго дня! Окрім Дія і 4-х партнерів в особі ICU, Sensebank, Кінто та BOND UA, які є банківські і не тільки застосунки в яких можна онлайн купити військові ОВДП,та або з виплатою не тільки на Є-підтримка?

Шановний клієнт,

Вашу заявку щодо придбання військових облігацій в мобільному застосунку “ДІЯ” було анульовано по технічним причинам.
Будь ласка, спробуйте переподати заявку пізніше. Дякуємо за розуміння.

Цей лист надіслано автоматично і не потребує відповіді.
У разі виникнення запитань, зверніться, будь ласка, до Контакт-центру АБ "УКРГАЗБАНК":
Тел.: 0800309000 (безкоштовно по Україні)
358 - з мобільного (згідно тарифів операторів мобільного зв'язку)
Для набору при дзвінках з-за кордону в міжнародному форматі +380444944650, +380445904999
sens
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Повідомлень: 17307
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
3
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