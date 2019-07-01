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Покупка/Продажа ЦБ
(акции, облигации и т.д.)

Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 73747576
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 16:21

Продам акції KRAZ 380000 штук, SHCHZ 10000 штук, пропозиції на пошту nicksnitko01@gmail.com
nicksnitko01
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