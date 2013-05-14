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Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 21 січ, 2021 11:12
zabal написав:
Продам акции «Житомироблэнерго» по 10 грн.
Предложения на investor77@i.ua
можем наблюдать небольшой стакан на форуме)))
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