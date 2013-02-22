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Покупка/Продажа ЦБ
(акции, облигации и т.д.)

Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 76777879
Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 16:03

  Yuri_Z написав:Посл. обращение 22.02.2013 по цене 0,53
http://www.ux.ua/ua/marketdata/issueresults.aspx
87 шт. * 0,53 = 46,11 грн. :mrgreen:


купляю :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 14:03

BAVL , UGZB

Куплю BAVL - 0,30 , UGZB - 0,70 и другие бумаги . Предлагайте в личку
V$Epropalo
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 16:25

  V$Epropalo написав:Куплю BAVL - 0,30 , UGZB - 0,70 и другие бумаги . Предлагайте в личку


на УБ офера в несколько млн акций BAVL
в чем проблема купить?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 07:15

  Олежан написав:
  V$Epropalo написав:Куплю BAVL - 0,30 , UGZB - 0,70 и другие бумаги . Предлагайте в личку


на УБ офера в несколько млн акций BAVL
в чем проблема купить?



Актуально было в начале января , смотрите даты объявления . Офера по 0,30 появились с конца января . Куплю по 0,275 BAVL сейчас
V$Epropalo
 
Повідомлень: 1133
З нами з: 10.09.10
Подякував: 227 раз.
Подякували: 79 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:10

  V$Epropalo написав:
  Олежан написав:
  V$Epropalo написав:Куплю BAVL - 0,30 , UGZB - 0,70 и другие бумаги . Предлагайте в личку


на УБ офера в несколько млн акций BAVL
в чем проблема купить?



Актуально было в начале января , смотрите даты объявления . Офера по 0,30 появились с конца января . Куплю по 0,275 BAVL сейчас


ставьте бид и вам нальют. не морочьте голову :mrgreen:
Олежан
 
Повідомлень: 1105
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:16

Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

  Олежан написав:ставьте бид и вам нальют. не морочьте голову :mrgreen:


як його ставити коли ФФУ під блоком, там можна було самотужки заявки виставляти.
цікаво чи ще живе їх платформа трейдернет...
greenozon
 
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  #<1 ... 76777879
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