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Купівля/Продаж ЦБ (акції, облігації)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 26 лют, 2024 18:22
greenozon написав: Олежан написав:
ставьте бид и вам нальют. не морочьте голову
як його ставити коли ФФУ під блоком, там можна було самотужки заявки виставляти.
цікаво чи ще живе їх платформа трейдернет...
0,260 BAVL куплю сейчас
Ставьте оффер на продажу , покажите на что способны
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Додано: Сер 01 тра, 2024 08:45
Куплю BAVL - 0,215 , UGZB - 0,52 , ОБЛы - договорная . В личку .
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V$Epropalo
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- Повідомлень: 1136
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