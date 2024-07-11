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Купівля/Продаж ЦБ
(акції, облігації)

Купівля/Продаж ЦБ (акції, облігації)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 77787980
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 18:22

  greenozon написав:
  Олежан написав:ставьте бид и вам нальют. не морочьте голову :mrgreen:


як його ставити коли ФФУ під блоком, там можна було самотужки заявки виставляти.
цікаво чи ще живе їх платформа трейдернет...



0,260 BAVL куплю сейчас :mrgreen: Ставьте оффер на продажу , покажите на что способны :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 08:45

Банки , ОБЛы

Куплю BAVL - 0,215 , UGZB - 0,52 , ОБЛы - договорная . В личку .
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 21:35

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