Пишите в НБУ, лехтронкой. Хай Півню гребінця потреплять!
Ток лучше сначала заполучите письменный ответ он Пивня, хотя можно и сразу в НБУ, и сославшись на ваши форумные посты, хай читают
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 вер, 2020 11:43
Re: Південний
Пишите в НБУ, лехтронкой. Хай Півню гребінця потреплять!
Ток лучше сначала заполучите письменный ответ он Пивня, хотя можно и сразу в НБУ, и сославшись на ваши форумные посты, хай читают
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 01 жов, 2020 17:43
Віддали мені мій депозит.
Подзвонили, з банку, просили прийти.
Підійшов, написав заяву, за декілька днів підійшов ще раз, забрав гроші і відніс їх в інший банк.
Закрив в Південному всі рахунки, забрав всі гроші, більш ніж семирічна співпраця з банком на жаль завершена.
Дві поїздки в банк, декілька годин на переписування з їх юристами. В результаті проценти, отримані від депозиту, не вартували мого витраченого часу.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:02
Додано: Нед 04 жов, 2020 00:56
По ставкам в евро мы уже давно в гейропе. Но пока не во всей. Там уже есть отрицательные ставки в некоторых странах.
Додано: Вів 20 жов, 2020 22:25
Re: Південний
Киевское отделение в ТЦ Аркадияушло в мир вечной охоты. RIP
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