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Південний

Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99100101102

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 2.9 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
41
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
26
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 19:38

  zoawlhxc написав:
Повідомляємо про зміни з 05.05.2021 тарифів на депозитарні послуги Акціонерний банк "Південний"

кто в курсе что поменялось?

Плата за открытие счета в ценных бумагах возросла с 100 грн. до 250 грн. Другие изменения, ИМХО, несущественны. В основном изменения относятся к нерезам.
AlexTk
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 20:53

  AlexTk написав:
  zoawlhxc написав:
Повідомляємо про зміни з 05.05.2021 тарифів на депозитарні послуги Акціонерний банк "Південний"

кто в курсе что поменялось?

Плата за открытие счета в ценных бумагах возросла с 100 грн. до 250 грн. Другие изменения, ИМХО, несущественны. В основном изменения относятся к нерезам.

когда успело подорожать до 100?было 50
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 09:46

  Intento написав:
  Golf_streem написав:Как без комиса перевести деньги с зарплатки на другой банк? Тянуть Приватом, тянуть моней,другие варианты?
Тянул с него пумбом и моней - комиса не было.
Другие варианты - ножками до банкомата пивня, если рядом, а затем скормить бумагу в тумбу на нужный банк/сервис.
Пивень скурвился сильно, за каждый чих мзду требует теперь.


Наверное не от хорошей жизни.
Ratatui
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  #<1 ... 99100101102
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