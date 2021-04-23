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Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 кві, 2021 19:38
zoawlhxc написав:
Повідомляємо про зміни з 05.05.2021 тарифів на депозитарні послуги Акціонерний банк "Південний"
кто в курсе что поменялось?
Плата за открытие счета в ценных бумагах возросла с 100 грн. до 250 грн. Другие изменения, ИМХО, несущественны. В основном изменения относятся к нерезам.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 20:53
AlexTk написав: zoawlhxc написав:
Повідомляємо про зміни з 05.05.2021 тарифів на депозитарні послуги Акціонерний банк "Південний"
кто в курсе что поменялось?
Плата за открытие счета в ценных бумагах возросла с 100 грн. до 250 грн. Другие изменения, ИМХО, несущественны. В основном изменения относятся к нерезам.
когда успело подорожать до 100?было 50
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Додано: Суб 24 кві, 2021 09:46
Intento написав: Golf_streem написав:
Как без комиса перевести деньги с зарплатки на другой банк? Тянуть Приватом, тянуть моней,другие варианты?
Тянул с него пумбом и моней - комиса не было.
Другие варианты - ножками до банкомата пивня, если рядом, а затем скормить бумагу в тумбу на нужный банк/сервис.
Пивень скурвился сильно, за каждый чих мзду требует теперь.
Наверное не от хорошей жизни.
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