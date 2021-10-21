|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:33
Досрочное погашение
Добрый день.У вас есть премиальная карточка со льготным периодом под 0,01%, предлагается кредит на покупку автомобиля в размере 80% стоимости транспортного средства, который выплачивается течение 7 лет. Подскажите возможно ли будет погашение досрочное,например за 2-3 года?Как тогда по процентам?
|