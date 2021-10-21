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Обслуговування в українських
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Південний

Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 101102103104

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 2.9 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
41
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
26
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:33

Досрочное погашение

Добрый день.У вас есть премиальная карточка со льготным периодом под 0,01%, предлагается кредит на покупку автомобиля в размере 80% стоимости транспортного средства, который выплачивается течение 7 лет. Подскажите возможно ли будет погашение досрочное,например за 2-3 года?Как тогда по процентам?
9IvanIvanich9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:34

  zoawlhxc написав:поддержка 0800 работает только в рабочее время? звоню а оператора не предлагают


в жемчужине у моря ночная сиеста

а вообще да - для крутьков с премиум картами есть консьерж в том числе по этим вопросам, а пролы потерпят...
cohan
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Повідомлень: 2720
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:35

  9IvanIvanich9 написав:Добрый день.У вас есть премиальная карточка со льготным периодом под 0,01%, предлагается кредит на покупку автомобиля в размере 80% стоимости транспортного средства, который выплачивается течение 7 лет. Подскажите возможно ли будет погашение досрочное,например за 2-3 года?Как тогда по процентам?


если хотите чтобы вас не взули - нужно закончить начальный курс школьной алгебры и вооружиться листиком, экселькой и здравым смыслом
cohan
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Повідомлень: 2720
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 208 раз.
 
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  #<1 ... 101102103104
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