Добрый день.У вас есть премиальная карточка со льготным периодом под 0,01%, предлагается кредит на покупку автомобиля в размере 80% стоимости транспортного средства, который выплачивается течение 7 лет. Подскажите возможно ли будет погашение досрочное,например за 2-3 года?Как тогда по процентам?
9IvanIvanich9 написав:Добрый день.У вас есть премиальная карточка со льготным периодом под 0,01%, предлагается кредит на покупку автомобиля в размере 80% стоимости транспортного средства, который выплачивается течение 7 лет. Подскажите возможно ли будет погашение досрочное,например за 2-3 года?Как тогда по процентам?
если хотите чтобы вас не взули - нужно закончить начальный курс школьной алгебры и вооружиться листиком, экселькой и здравым смыслом
Обратилась в поддержку на гарячую линию, что бы закрыть карту. Подключился оператор, Светлана. Вжух и карта закрыта. Никаких миллион проверок, подтверждения личности, написания заявлений, поездка в банк, анализ крови и т. д., как в некоторых других банках. За 4 минуты, без нервов. Очень хорошее обслуживание. Радует человеческая поддержка, а не тупой робот.