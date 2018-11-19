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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2064206520662067

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:40

  tarasum написав:По Б5 нормально нараховується кешбек по комуналці? Вже 2 тижні все рахують під 1%. Дзвонив на гарячку,мали щось порахувати,але надалі все йде по 1%,а не 5%,кажуть ніби збій. Хтось замічав дану проблему?


Доброго дня, tarasum.
Залиште, будь ласка, в особистих повідомленнях Ваші контактні дані. Перевіримо коректність нарахування бонусів по карті.
Дякуємо.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:42

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

На сайте есть описание самого принципа работы карты? Или только реклама, продублированная в коробке?
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:41

Це яким макаром Комса 300000000 американців акумулювала?
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/20/642812/
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:55

  Квесторе_поверніться написав:Це яким макаром Комса 300000000 американців акумулювала?
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/20/642812/

Наверно Рошен дал займ :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:09

Те саме з комунальними бонусами - з 3 проведених через Портмоне операцій тільки 1 відображається як акційна. Решта 2 - операції на АЗС і в магазинах.
Viteos
 
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