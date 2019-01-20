|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 січ, 2019 18:50
Додано: Нед 20 січ, 2019 18:55
шо твоя тоже "стесняется" общаться с сапортом?
договор она же подписывала? в договоре есть номер счёта
ещё если было начисление кашбека можно глянуть историю бонусов там есть счёт карты
ещё можно скинуть с ощадного тоже вроде будет видно счёт на который перевело в описании
а шо тас2ю заработал?
Додано: Нед 20 січ, 2019 19:47
по в истории начислений в Бонуснов таки есть счет, а вот в списании нет -- прочерк стоит
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 20 січ, 2019 22:18
Додано: Нед 20 січ, 2019 23:11
Додано: Нед 20 січ, 2019 23:17
|