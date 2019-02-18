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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 15:30
MASolomko написав:
Nighthawk, якщо Тас24 у квітні закривають, то як думаєте?
Якщо продукт і закривають у квітні, це не повинно впливати на його функціонал до дати Х....
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Nighthawk
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Додано: Пон 18 лют, 2019 17:56
Сегодня ТАС все красиво отдал по $ депозиту, перезвонили, сказали все готово и ждем вас, готовы сотрудничать дальше.
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pavyak
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Додано: Пон 18 лют, 2019 18:18
2XL написав:
Где можно посмотреть что операция по Вике за кредитные уже проведена по счету?
Пополнение Вики через кнопку "погасить кредит" в tas2u после зачисления сразу проводится и по счёту?
Если пополнить СЕПом на 2909, деньги будут зачисляться по мере их проводки... т.е. свои там не появятся)
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Додано: Пон 18 лют, 2019 21:55
Faceless написав:
Ну я в той группе изначально, будем пытаться продвигать эту тему, но надо массовость
Ну так создадим, если надо
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Додано: Вів 19 лют, 2019 00:19
Faceless написав: 2XL написав:
Faceless написав: Так же кк и Б5, когда кириллицей будет в выписке
Где эту выписку смотреть?
Хоть в ТАС24, хоть в ТАСЮ
Да, увидел в tas2u. За 17е оплаты офлайн еще на буржуйском. А оплаты в интернете, получается, проводят день в день судя по тексту?
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Вів 19 лют, 2019 10:45
Бонусы стали проводиться почти мгновенно?!
Сегодня в 9 утра бонусы упали на плативку, спустя минуту после подачи заявки.
Покращення?!
Странно что без анонсов...
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tmp01
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Додано: Вів 19 лют, 2019 11:22
tmp01 написав:
Бонусы стали проводиться почти мгновенно?!
Сегодня в 9 утра бонусы упали на плативку, спустя минуту после подачи заявки.
Покращення?!
Странно что без анонсов...
То на вас тестируют
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Faceless
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Додано: Вів 19 лют, 2019 11:25
Faceless написав: tmp01 написав:
Бонусы стали проводиться почти мгновенно?!
Сегодня в 9 утра бонусы упали на плативку, спустя минуту после подачи заявки.
Покращення?!
Странно что без анонсов...
То на вас тестируют
Передайте, что я готов даже красивые выписки с МСС протестить в t2u )))
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tmp01
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Додано: Вів 19 лют, 2019 13:42
кто то уже пробовал менять евро на баксы у таськи онлайн?
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mephala
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Додано: Вів 19 лют, 2019 13:48
mephala написав:
кто то уже пробовал менять евро на баксы у таськи онлайн?
Пробовал, не дает, будет позже
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Faceless
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