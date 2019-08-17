Додано: Суб 17 сер, 2019 19:40

curiousobro написав: Алла реально в этом месяце давала на канцелярию 20% вроде.

Где неправда то?

А Тася за покупки на розетке кб надо выгрызать по Вике, и что? Или иногда вместо кб Тася запихивает покупку вам в минус по дебитному счету, и что?



С такими настроем вам вообще не стоит связываться с картами, слишком нервничаете. Оно того не стоит. Алла реально в этом месяце давала на канцелярию 20% вроде.Где неправда то?А Тася за покупки на розетке кб надо выгрызать по Вике, и что? Или иногда вместо кб Тася запихивает покупку вам в минус по дебитному счету, и что?С такими настроем вам вообще не стоит связываться с картами, слишком нервничаете. Оно того не стоит.

Не канцелярией единой как говорится...А насчет таса, так человек имеет ввиду что так не должно быть, и мы с ним заснашаем тас и прочих альфа негодяев, когда 1 января 2020 года, появится сервис приема жалоб от клиентов банков в НБУ, с целью привлечения нарушителей к ответственности.Первая моя жалоба в НБУ реально будет 1 января, я пожалуюсь на то что тас не дает чеки на оплату коммуналки, таким образом я немогу доказать коммунальщикам что оплачивал их услуги. Чтото мне подсказывает что с этим уже можно идти в суд.