Когда пробовали? Пробовал час назад- невозможно найти поставщика.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 вер, 2019 18:28
Re: ТАСКОМБАНК
Когда пробовали? Пробовал час назад- невозможно найти поставщика.
Додано: Сер 18 вер, 2019 19:06
Re: ТАСКОМБАНК
Ура добавил!
Они вместо гиоц и гиоц. добавили новый, где надо ид объекта и лс указать
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Додано: Сер 18 вер, 2019 20:27
Если в ТАS2U можно получить квитанцию за оплату коммунальных услуг, то отображаются ли в ней показания счетчиков воды, газа, тепла, или просто указывается оплаченная сумма за услугу?
Если оплачивать коммунальную услугу за счет средств с кредитки Б5, то начисляется комиссия или нет?
Додано: Сер 18 вер, 2019 21:07
Точної відповіді не знаю - таку комуналку тут не платив. Але першою підказкою має стати сама можливість/неможливість ввести ці параметри при оплаті у конкретного постачальника. Експериментуйте - це не боляче, але постачальників украй мало.
У випадку В5 буде кешбек %1 без додаткових комісій і "за счет средств", і "без средств".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 18 вер, 2019 23:39
Отказ вероятно из-за того что у нас по 50к у бегемота. Тас просто жлобится тратиться на запрос в УБКИ, потому что ничего нового он там не увидит. Никто же в здравом уме не будет вручную понижать сам себе кредлим в нормальном банке, чтоб получить пару кусков в жлобограде, в этом нет никакого смысла, ведь не будет очередного запроса в УБКИ, что подтверждает ваш случай и мой тоже, мы типа не прошли прескоринг. В то время как бегемот парит мне подьем кредлима с 50 до 100 штук, конченный тас не дал и одной. Фу каки.
Додано: Чет 19 вер, 2019 04:22
Думаю все простіше,банк не хоче ризикувати,не може запропонувати таку суму клієнту, що в іншому банку,як результат ви не будете користуватися картою взагалі або закриєте її скоро))) якщо у вас великий ліміт в іншому банку,тоді для чого 1к в іншому банку,ви ж можете пвдняти ліміт в своєму банку на цю суму.))))
Додано: Чет 19 вер, 2019 05:40
Re: ТАСКОМБАНК
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