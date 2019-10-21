pharus написав:WTF кэшбек по операциям по Б5 в октябре начисляется с провалами в один-два дня - например, за 17-18 октября по всем операциям в супермаркетах начислен, а уже 19 и 20-го ни по одной из них. МСС те же - покупки в одних и тех же местах, при этом ВО ВСЕХ смс обозначено правильное начисление кешбека, а в приложении его тупо нету за 19-20 октября. И таких провалов по 1-2 дня уже несколько с начала месяца, и не только на выходных. Шо за отдых такой у Таси? Авось клиент не заметит? У кого-то есть подобные чудеса в разделе кэшбек в ТАС2Ю?
Інформація у СМС орієнтовна і "живе окремо" від фактичного нарахування, тому завжди потрібно контролювати саме його. Кешбек фактично нараховується після того, як операція буде проведена по рахунку, що зазвичай відбувається впродовж 2-3 робочих днів. За 19-20 кешбек має бути сьогодні або завтра після 21-ї години.
Якщо у вас досі є якісь інші періоди, що "випали", то це уже інша справа. Тут уже кілька разів скаржились на те, що операції буває "застрягають". Тормошіть предметно підтримку: нехай скажуть, чи проведені ці операції, чи ще ні. Якщо проведені, то нехай шукають кешбек, якщо не проведені, то поцікавтесь чому. Загалом, блок може висіти до 30-ти днів і це не буде криміналом, але для звичайних покупок - це доволі нетипово. Схоже, що там якісь затики на боці процесингу.
P.S. з монобанком і А-банком порівнювати не варто, тут, і у більшості інших українських банків механіка кешбеків інша (як описано вище).