|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 19:06
jay2004 написав: egorek написав:
Пришла смс о 17,5проц. по депозитам. В тастую стоит 16 процентов на год с ежемесячной выплатой. Кто что об этом знает?
Стоит:
1) Універсал - 18,75%
2) Моно - 18,5%
3) А-банк - 18,5% + 0,5% кешбек.
Или в ТАСЕ на Прибыльный (19%), если год назад делали заготовки.
Есть еще мисто с 18.5% ежемес, от 200к. Но мутноватая конторка
-
логан1919
-
-
- Повідомлень: 302
- З нами з: 15.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 лис, 2019 19:18
В Комси2 так просто 18.75% не вийде.
Гарантовано 18.5% через Телеграм.
Але якщо від 10000 грн, то можливі варіанти.
1. + від 0,25%.
2. + від 200 грн.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 30131
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1515 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 лис, 2019 20:57
Квесторе_поверніться написав:
В Комси2 так просто 18.75% не вийде.
Гарантовано 18.5% через Телеграм.
Але якщо від 10000 грн, то можливі варіанти.
1. + від 0,25%.
2. + від 200 грн.
А як через Телеграм?
-
slasva
-
-
- Повідомлень: 611
- З нами з: 23.06.15
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 лис, 2019 21:06
slasva написав: Квесторе_поверніться написав:
В Комси2 так просто 18.75% не вийде.
Гарантовано 18.5% через Телеграм.
Але якщо від 10000 грн, то можливі варіанти.
1. + від 0,25%.
2. + від 200 грн.
А як через Телеграм?
Смартфон - Телеграм - Універсал Чат-Бот - Фінансова інформація... і так далі.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 1829
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 лис, 2019 00:58
2XL написав:
Искатель написав:ТАС - это не Альфа.
После такого заявления в адрес работников Альфы их представитель на форуме уже б пообещал разобраться и принять меры, при этом извинившись за своих сотрудников. Как минимум.
А представитель ТАСа просто сделал вид, что ничего не видит.
Очень много говорит о банке и кадровой политике в нем.
Добавлю про игнорирование личных сообщений. Никогда за всю историю форума ни один из представителей не позволял себе так вымораживаться.
Это тут так принято, зачастую не удобные сообщения, тупо удаляются, под видом имитации модерирования.
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 319
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 лис, 2019 01:09
Есть.
sauvignon написав:
Клиентоориентированность, которую мы заслужили.
Врядлли поймет.
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 319
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|