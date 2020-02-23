Никак оно не влияетStriker написав:
При оформлении давал номер девушки, они явно это увидят и тоже ей ничего не дадут)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лют, 2020 19:03
Re: ТАСКОМБАНК
Никак оно не влияет
Додано: Пон 24 лют, 2020 19:46
Re: ТАСКОМБАНК
Вам ранее писали, что надо в банк заходить с умом. Готовиться хорошо.
Два раза бил чолом, чтобы повысить лимит. Никакую бумажку о подписании даже речи не шло. Со слов заполнили и баста.
Да и один счёт на чесном слове закрыли — сохранив дерево )
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 24 лют, 2020 20:17
Справку о доходах я принёс, номера дал. Единственное, рабочий номер дал общий, а не бухгалтерию или отдел кадров. Кредитный рейтинг высокий, кредитная история большая - больше 3-х лет. Никаких просрочек ни разу.
Кстати, может как-то повлияло то, что в эту субботу был запрос моей кредитной истории от Монобанка?
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