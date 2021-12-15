novichok вход - сеп на ощадний, потом - часткове зняття на платівку-з неї відкрити депозит .
за вихід - кеди.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 гру, 2021 21:36
novichok вход - сеп на ощадний, потом - часткове зняття на платівку-з неї відкрити депозит .
за вихід - кеди.
Додано: Сер 15 гру, 2021 21:44
СЭП > Сбер > Вирт Платівка > Депо > Вирт Платівка > Кеды
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