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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3808380938103811

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 224
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 14:21

  MASolomko написав:Вот, если бы этот депозит можно было оформить через TAS2U или другим способом удалённо...

Ну у меня отделение рядом с работой - прогуляться на обеде даже полезно :D

До открытия Пластинка у меня уже должна быть в наличии (виртуальная)? А то давно закрыл...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 15:21

Re: ТАСКОМБАНК

  Vorlon написав:До открытия Пластинка у меня уже должна быть в наличии (виртуальная)?
Необходима карта для получения % и тела депозита. Подходит и Б5. После открытия карту можно через TAS2U переподвязать.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:03

Re: ТАСКОМБАНК

подскажите плиз , а под валютообмен доллары внести на виртуалку ,без комиса никак ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:23

  lincoln2 написав:подскажите плиз , а под валютообмен доллары внести на виртуалку ,без комиса никак ?

Можно на Ощадный внести.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:16

  Кащей написав:
  lincoln2 написав:подскажите плиз , а под валютообмен доллары внести на виртуалку ,без комиса никак ?

Можно на Ощадный внести.

спасибо ! по грн кидал на ощадник СЕПом,после закрытия Вики..а тут дол ввел в ступор,даж забыл про ощадник в валюте...
lincoln2
 
Повідомлень: 738
З нами з: 05.02.11
Подякував: 146 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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  #<1 ... 3808380938103811
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