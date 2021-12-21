Ви передодавати пробували? Виглядає так, ніби у вас стара підписка, а послугу вже прибрали або оновили шаблон. Щось подібне видавало на старих шаблонах, коли прибирали ватафон.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 гру, 2021 16:47
Додано: Вів 21 гру, 2021 21:41
Amethyst Дякую, бо ж хочу поєднати, за Вашою порадою, поповнення двома фондами на заправках (с) і саму заправку
Додано: Вів 21 гру, 2021 22:02
Додано: Сер 22 гру, 2021 10:53
Amethyst я поки СІБ добиваю через стелу. 5% + знижка додатку на КЛО.
Якщо на свята залишиться трошки на СІБ - ВОГ через додаток теж тягне 5% + 1,9 грн. постійна знижка LPG (картка ВОГ + ПрофіГаз), якщо ні - Б5 на 2% + акційні.
На жаль, Алка у цьому місяці АЗС не світила. У мене поки 4 категорії.
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