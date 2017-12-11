RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредити в банках
та мікрокредити
/
Обсуждаем кредиты
в банках Украины

Обсуждаем кредиты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 07:54

моно банк вообще не вариант.
QiX
 
Повідомлень: 33
З нами з: 08.05.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:15

Re: Кредит наличными для работающего пенсионера Где выгоднее

QiX, кредит наличными или на оплату товара?
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1661
З нами з: 08.03.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 08:07

Re: Кредит наличными для работающего пенсионера Где выгоднее

QiX, предложу более универсальный ответ.

По своим подсчётам (при условии, что я не ошибся) выгодная классическая схема кредитования, которую предлагают платёжные карты с кредитной линией. Рассматривал карты с простыми условиями обслуживания: от monobank 3,2%, Уни от ПриватБанка 3,6%, Зе-карта 3,7% и Уни 3,9% от А-Банка.

Например, переплата по приватовской Уни с учётом комиссии 4% за снятие средств с кредитки и при погашении на протяжении 20 платежей — не более 3,9..4,1к грн. Брал в рассчёт, что кредитку обналичии в начале месяца и каждый месяц Вы ложите по 520 грн (погашение тела долга) + 3,6% от текущей задолженности. Первый месяц выходит ~900 грн, а в последующие идёт на убывание по 20 грн.

Из явных проблем — иметь в наличии кредитку с необходимым кредитным лимитом и суметь эту сумму обналичить. Хотя последние куда решаемое на такой сумме :)
Также из-за наличия имеющегося кредита могут новый кредит не выдать из-за финансовой нагрузки.

PS В любом случае перед принятием каких-либо действий старайтесь изучить самостоятельно интересующие и доступные для Вас кредитные продукты. По вопросам обращайтесь в профильные темы, ребята подскажут о "подводных камнях".
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1661
З нами з: 08.03.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:40

Re: Кредит наличными для работающего пенсионера Где выгоднее

Нет выгодней кредита, чем его отстутствие...

Кредитная карта решит практически все вопросы, только нал не снимайте в банкоматах. А если нужен исключительно нал, то готовьтесь к бумажной волоките. Определитесь с банком и вперед, за орденами - на амбразуру долгов. Практически любой банк выдаст кредит в небольшой сумме для официально работающего человека. Но лучше это делать в том банке, в котором зарплатный проект. Получить шансов больше, да и скорее всего обойдется дешевле.
https://MyCredit.in.ua
Все о кредитах и инвестициях
ТупУм
Аватар користувача
Критикан
 
Повідомлень: 5399
З нами з: 25.01.06
Подякував: 24 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:43

  ТупУм написав:Нет выгодней кредита, чем его отстутствие...

Кредитная карта решит практически все вопросы, только нал не снимайте в банкоматах. А если нужен исключительно нал, то готовьтесь к бумажной волоките. Определитесь с банком и вперед, за орденами - на амбразуру долгов. Практически любой банк выдаст кредит в небольшой сумме для официально работающего человека. Но лучше это делать в том банке, в котором зарплатный проект. Получить шансов больше, да и скорее всего обойдется дешевле.

Если нужен нал, то можно оформить одну из кредитных карт, которые допускают бесплатное снятие наличных - например, Максимум-Готівка в Альфе
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26383
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 6211 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 19:38

andre81 А где сейчас проценты выше, в России или в Украине ? Вот сколько в год надо платить процентов, если бы я взял 5000 гривен в России или в Украине :wink:
pokutny1980
 
Повідомлень: 19
З нами з: 07.11.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:17

Доброго времени суток!
Господа, подскажите, пожалуйста, у кого самые выгодные условия, и адекватные проценты на кредит наличными?
Заранее спасибо!
greg45kg
 
Повідомлень: 1
З нами з: 30.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:55

greg45kg актуальні пропозиції щодо кредиту Ви може найти тут

Кредит готівкою в Україні

З пов. Ірина
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1511
З нами з: 14.09.13
Подякував: 291 раз.
Подякували: 901 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78910
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Рейтинг микрофинансовых организаций Украины...
D2 » Сер 08 січ, 2020 15:17
1 670
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 січ, 2020 10:36
Larina
Программа IQenergy и кредиты под нее
<LeV> » Пон 11 гру, 2017 08:35
3 4463
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 10:40
Galochka
Кредиты через смарт-контракты
Andrew2 » П'ят 27 кві, 2018 13:29
0 1838
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 кві, 2018 13:29
Andrew2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.