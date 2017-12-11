Обсуждаем кредиты в банках Украины

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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:15
Re: Кредит наличными для работающего пенсионера Где выгоднее
QiX, кредит наличными или на оплату товара?
Додано: Пон 21 жов, 2019 08:07
Re: Кредит наличными для работающего пенсионера Где выгоднее
QiX, предложу более универсальный ответ.
По своим подсчётам (при условии, что я не ошибся) выгодная классическая схема кредитования, которую предлагают платёжные карты с кредитной линией. Рассматривал карты с простыми условиями обслуживания: от monobank 3,2%, Уни от ПриватБанка 3,6%, Зе-карта 3,7% и Уни 3,9% от А-Банка.
Например, переплата по приватовской Уни с учётом комиссии 4% за снятие средств с кредитки и при погашении на протяжении 20 платежей — не более 3,9..4,1к грн. Брал в рассчёт, что кредитку обналичии в начале месяца и каждый месяц Вы ложите по 520 грн (погашение тела долга) + 3,6% от текущей задолженности. Первый месяц выходит ~900 грн, а в последующие идёт на убывание по 20 грн.
Из явных проблем — иметь в наличии кредитку с необходимым кредитным лимитом и суметь эту сумму обналичить. Хотя последние куда решаемое на такой сумме
Также из-за наличия имеющегося кредита могут новый кредит не выдать из-за финансовой нагрузки.
PS В любом случае перед принятием каких-либо действий старайтесь изучить самостоятельно интересующие и доступные для Вас кредитные продукты. По вопросам обращайтесь в профильные темы, ребята подскажут о "подводных камнях".
Додано: Сер 30 жов, 2019 16:40
Re: Кредит наличными для работающего пенсионера Где выгоднее
Нет выгодней кредита, чем его отстутствие...
Кредитная карта решит практически все вопросы, только нал не снимайте в банкоматах. А если нужен исключительно нал, то готовьтесь к бумажной волоките. Определитесь с банком и вперед, за орденами - на амбразуру долгов. Практически любой банк выдаст кредит в небольшой сумме для официально работающего человека. Но лучше это делать в том банке, в котором зарплатный проект. Получить шансов больше, да и скорее всего обойдется дешевле.
https://MyCredit.in.ua
Все о кредитах и инвестициях
Додано: Сер 30 жов, 2019 16:43
Если нужен нал, то можно оформить одну из кредитных карт, которые допускают бесплатное снятие наличных - например, Максимум-Готівка в Альфе
Додано: Пон 06 січ, 2020 19:38
andre81 А где сейчас проценты выше, в России или в Украине ? Вот сколько в год надо платить процентов, если бы я взял 5000 гривен в России или в Украине
Додано: Чет 30 січ, 2020 22:17
Доброго времени суток!
Господа, подскажите, пожалуйста, у кого самые выгодные условия, и адекватные проценты на кредит наличными?
Заранее спасибо!
Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:55
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