Обговорення кредитів в банках України

Додано: Нед 03 лис, 2024 12:36

переходимо до конкретикиперший номінант на більш-менш дешеві кредити - Моно. навіть якщо ви випали з грейс-періоду - то ставка лише% від суми заборгованості - одна з найнижчих.друга фіча Моно - розстрочка. її Моно надає під% від ПОЧАТКОВОЇ суми боргу. в перерахунку на один місяць це від% на 3 місяці до% на 12 місяців. оскільки Моно бере комісію за весь період навіть при достроковій розстрочці, то саме на Моно має сенс брати на короткий період 2-3 місяці.лайфхаки. з лайфхаками дилема - з одного боку має сенс розповідати, щоб люди користувалися - з іншого не треба надто базікати, щоб банки не перекривали їх.подумаємо як пройти між крапелькамиосновний лайфхак - Моно (як й Приват) дозволяє знімати готівку (робити переказ) в межах грейс-періоду. до речі, я не чув, щоб інші банки таке дозволяли. тому як зменшити плату дона місяць? треба вибирати кредит наступний чином - в перший місяць половину ліміту, в наступний місяць - другу половину. таким чином під кінець другого місяця треба погасити лише ПОЛОВИНУ ліміту. якщо лімітт грн, то платіж грейс-періоду -т грн. ви його гасите в останній день місяця, а 1 числа знову знімаєте. коштує цегрн чи навітьгрн, якщо знімете готівку. все ви все одно в грейсі, й коштує це лишена- 2/1,75% в місяць.плюс якщо у вас біда-біда з грошима, то під кінець місяца можна просто туди сюди (з чорної на білу) покидати невеличку суму коштів, щоб закрити грейс-суму. але це має сенс разово. якщо ви робите це постійно, то вартість підвищується до% на місяць, й дешевше просто випасти з грейсу.плюс ще лайфхак - коли ви гасите розстрочку, вам ніщо не заважає оформити нову. тобто повертати гроші не треба, треба лише сплачувати відсотки. але ще раз нагадаю, це трохи дорожче -% на місяцьнедолік - я так розумію, в Моно закінчився період безмежного збільшення лімітів, тому треба користуватися тим, що є. до речі, Моно вже надає ліміти новим користувачам?далі будеякі банки наступні?