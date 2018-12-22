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Обговорення кредитів в банках України
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
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Додано: Нед 03 лис, 2024 11:28
Faceless написав:
Не можу погодитися з вашою градацією ставок.
По-перше, не можна брати значення, відірвані від контексту. За гіперінфляції і 10% на місяць норм. Треба брати якусь базову величину, як-то середні ставки за депозитами, наприклад, чи uird, чи темп інфляції.
По-друге, звідки оцінка прийнятності 3% в місяць?
Одні з невисоких ставок на ринку - наприклад, розстрочка на картку, від 1.8% на міс (опустимо акційні 0%). Більш довгострокові кредити без забезпечення на споживчі товари є приблизно за 1.2%. Довгострокові кредити з забезпеченням 10-12% річних або не більше 1% в міс.
UIRD зараз більше 13%, темпи інфляції (реальної а не намальовані держстатом) не менше 20%. Звідси виходить що ставки до 20% річних, або десь 1.5% в міс, є фактично нульовими реальними (тобто відбивають тільки знецінення грошей), а до 1% в міс взагалі можуть розглядатися, як вигідні (витрати менші, ніж процент на депозит).
тільки передивився уривок про точність формулювань
по пунктах - 2%
та 3%
це ставки на поточний момент для кредитування готівкою. короткострокові кредити, ніяких автомобілів чи іпотек. навіть у ваших умовах 4%
в місяць - це вже 60%
річних, що багато навіть при 20%
інфляції
й головне, через що почав писати - ваш приклад на розстрочки Сенсу. 1,8%
- це комісія, а не місячна ставка, місячна ставка 3%
на 6 місяців - умови, які діють зараз - оце я й збираюся пояснювати
до 1% - дуже смачна ставка, але такої немає - хіба що пільгова на перший кредит в МФО
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Shaman
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Додано: Нед 03 лис, 2024 12:36
переходимо до конкретики
перший номінант на більш-менш дешеві кредити - Моно. навіть якщо ви випали з грейс-періоду - то ставка лише 3,1
% від суми заборгованості - одна з найнижчих.
друга фіча Моно - розстрочка. її Моно надає під 1,9
% від ПОЧАТКОВОЇ суми боргу. в перерахунку на один місяць це від 2,8
% на 3 місяці до 3,3
% на 12 місяців. оскільки Моно бере комісію за весь період навіть при достроковій розстрочці, то саме на Моно має сенс брати на короткий період 2-3 місяці.
лайфхаки. з лайфхаками дилема - з одного боку має сенс розповідати, щоб люди користувалися - з іншого не треба надто базікати, щоб банки не перекривали їх.
подумаємо як пройти між крапельками
основний лайфхак - Моно (як й Приват) дозволяє знімати готівку (робити переказ) в межах грейс-періоду. до речі, я не чув, щоб інші банки таке дозволяли. тому як зменшити плату до 2%
на місяць? треба вибирати кредит наступний чином - в перший місяць половину ліміту, в наступний місяць - другу половину. таким чином під кінець другого місяця треба погасити лише ПОЛОВИНУ ліміту. якщо ліміт 20
т грн, то платіж грейс-періоду - 10
т грн. ви його гасите в останній день місяця, а 1 числа знову знімаєте. коштує це 400
грн чи навіть 350
грн, якщо знімете готівку. все ви все одно в грейсі, й коштує це лише 400/350
на 20 000
- 2/1,75% в місяць.
плюс якщо у вас біда-біда з грошима, то під кінець місяца можна просто туди сюди (з чорної на білу) покидати невеличку суму коштів, щоб закрити грейс-суму. але це має сенс разово. якщо ви робите це постійно, то вартість підвищується до 4
% на місяць, й дешевше просто випасти з грейсу.
плюс ще лайфхак - коли ви гасите розстрочку, вам ніщо не заважає оформити нову. тобто повертати гроші не треба, треба лише сплачувати відсотки. але ще раз нагадаю, це трохи дорожче - 2,8
% на місяць
недолік - я так розумію, в Моно закінчився період безмежного збільшення лімітів, тому треба користуватися тим, що є. до речі, Моно вже надає ліміти новим користувачам?
далі буде
які банки наступні?
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 03 лис, 2024 13:07, всього редагувалось 2 разів.
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Shaman
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Додано: Нед 03 лис, 2024 12:36
Комісія чи ставка насправді не має значення, для короткострокових кредитів це чисто тарифний нюанс і не більше. Тому краще брати брутто витрати, щоб приводити до нормалізованого порівнюваного показника.
В Сенсі 1.8% (і кілька копійок буде з 0.01% ставки), в моно 1.9% (і це теж комісія). В моно це по суті звичайна грошова позика (кеш кредит), хіба що без виводу в готівку (вивести теж в принципі можна але це вже питання іншої теми).
Там же в Сенсі є такі "інтернет кредит" - звичайний споживчий кредит, теж щомісячна комісія і ставка близько 0%, але вартість виходить теж десь 1.1-1.2%.
Я якось мабуть пропустив, що ви розглядаєте тільки кеш кредити і споживче кредитування без застави. І не розумію чому, насправді. І вони дешевші. Там і є до 1% в міс.
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Faceless
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Додано: Нед 03 лис, 2024 13:37
Faceless написав:
Комісія чи ставка насправді не має значення, для короткострокових кредитів це чисто тарифний нюанс і не більше. Тому краще брати брутто витрати, щоб приводити до нормалізованого порівнюваного показника.
В Сенсі 1.8% (і кілька копійок буде з 0.01% ставки), в моно 1.9% (і це теж комісія). В моно це по суті звичайна грошова позика (кеш кредит), хіба що без виводу в готівку (вивести теж в принципі можна але це вже питання іншої теми).
Там же в Сенсі є такі "інтернет кредит" - звичайний споживчий кредит, теж щомісячна комісія і ставка близько 0%, але вартість виходить теж десь 1.1-1.2%.
Я якось мабуть пропустив, що ви розглядаєте тільки кеш кредити і споживче кредитування без застави. І не розумію чому, насправді. І вони дешевші. Там і є до 1% в міс.
як це немає значення. дуже має - щоб переводити в річні. наприклад у Сенса кешкредит 26% річних, але це дешевше, ніж розстрочка 1,8%.
тому я й переводжу це у ставку, умовно назвемо її місячні
а де є кеш до 1%? підкажіть
й про який продукт Сенсу йде мова, не зрозумів - Сенс дорогий банк для таких кредитів.
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 03 лис, 2024 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 лис, 2024 13:40
я навіть порівнюю не кеш кредити, а правильно сказати - споживчі поточні беззаставні кредити.
бо що вимагає грейс? ви маєте за два місяці погасити всю суму боргу. коли ви випадаєте з грейсу, то починають капати відсотки, часто чималі. й ці ж розстрочки дозволять утримувати грейс, але вже не безкоштовно - але в різних банках вартість різна.
ось я й показую, в яких банках можна платити гроші не так багато, як загалом розповсюджено
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Додано: Нед 03 лис, 2024 13:46
Shaman написав: Faceless написав:
Комісія чи ставка насправді не має значення, для короткострокових кредитів це чисто тарифний нюанс і не більше. Тому краще брати брутто витрати, щоб приводити до нормалізованого порівнюваного показника.
В Сенсі 1.8% (і кілька копійок буде з 0.01% ставки), в моно 1.9% (і це теж комісія). В моно це по суті звичайна грошова позика (кеш кредит), хіба що без виводу в готівку (вивести теж в принципі можна але це вже питання іншої теми).
Там же в Сенсі є такі "інтернет кредит" - звичайний споживчий кредит, теж щомісячна комісія і ставка близько 0%, але вартість виходить теж десь 1.1-1.2%.
Я якось мабуть пропустив, що ви розглядаєте тільки кеш кредити і споживче кредитування без застави. І не розумію чому, насправді. І вони дешевші. Там і є до 1% в міс.
як це немає значення. дуже має - щоб переводити в річні. наприклад у Сенса кешкредит 26% річних, але це дешевше, ніж розстрочка 1,8%.
тому я й переводжу це у ставку, умовно назвемо її місячні
а де є кеш до 1%? підкажіть
й про який продукт Сенсу йде мова, не зрозумів - Сенс дорогий банк для таких кредитів.
Немає значення ставка чи комісія, якщо підсумувати і перевести в міс.екв. ставки. Якщо не прискіпуватися звісно.
До 1% я не про кеш, а про кредити з заставою - авто, іпотека
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Faceless
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Додано: Нед 03 лис, 2024 13:58
Faceless написав:
Немає значення ставка чи комісія, якщо підсумувати і перевести в міс.екв. ставки. Якщо не прискіпуватися звісно.
До 1% я не про кеш, а про кредити з заставою - авто, іпотека
так я й переводжу до одного базісу, лише не в річних, а за місяць? й ці ставки 2-3% - саме "місячних" (слово то яке , треба щось інше придумати
)
а у вашому повідомленні
Faceless написав:
...
По-друге, звідки оцінка прийнятності 3% в місяць?
Одні з невисоких ставок на ринку - наприклад, розстрочка на картку, від 1.8% на міс (опустимо акційні 0%)...
ці цифри приведені поруч без пояснень.
й так, я показую альтернативи цим всім МФО, де навіть не знаю які ставки, але вони захмарні.
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Shaman
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Додано: Нед 03 лис, 2024 14:15
За МФО я навіть би не починав. Це скажені відсотки для проблемної цільової аудиторії. Сенсу звертатися до МФО за нормальної кредитної історії і легальних доходів жодного.
Щодо місячних ставок і комісій - якщо ви, як кажете, приводите до одного показника, то чого ви зробили зауваження, що розстрочка в Сенсі (таий всюди) то комісії. Комісія ж місячна
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