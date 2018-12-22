Обговорення кредитів в банках України

Дюрі-бачі написав:Shaman От був в мене період в житті, коли писав дисертацію і більше року жив на одну зарплату. Тоді витрати значно перевищували прибуток, тому використовував кредитний ліміт і платив % за нього. Але ж зараз халява: будь-хто може користуватись кредитним лімітом витягнувши гроші через ОВДП.
Кредитний ліміт сьогодні є завтра нема. Закривається банком в разі чого аж бігом і можна потрапити в дуже неприємну ситуацію. Тому оці ігри про купівлю на весь ліміт ОВДП - ну таке, дитинство грає в одному місці
закинув опис відносно недорогих кредитів. а причина в тому, що найбільш цікаві пропозиції прибрали... ще два банки дають кредити відносно недорого. точніше давали. це Сенс та ПУМБ.
в Сенсі були розстрочки під 1,8%, що відповідає 3% в місяць на 6 місяців.
ПУМБ взагалі запустив кредити готівкою з комісією 2,22%. що трошки дорожче, десь 3,8% в місяць.
в обох випадках була можливість дострокового погашення. але потім комісія 2,22% перетворилася на 2,99%, й це стало зовсім нецікаво. хоча при дострокову погашенні можливі варіанти.
але це було. що є станом на зараз. розстрочка в Сенсі зараз на 9-12 міс - коміс 2,5%. це 4,4% в місяць. хоча якщо обрати на 12 міс, а погасити через 6 міс - то буде близько до стандартного 1,8%.
чекаємо, що поставлять на 3-6 міс, коли в них закінчиться ця акція "жахнемо клієнта"
що пропонує ПУМБ - коміс 1,99% на 9 міс, але коміс платиться за весь період користування, дострокового погашення вже немає. 3,4% в міс. - або 2,99%, але з можливістю дострокового погашення - на 9 міс виходить майже те саме - 3,5% в міс.
хоча з такими ставками може дешевше вийти з грейсу - тоді лише 2,99% на місяць. але потім, щоб повернутися в грейс треба буде погасити всю суму. а у випадку розстрочек - можна гасити лише окремі частини загального ліміту
спостерігаємо далі. хоча загальна порада незмінна - під таки відсотки кредити треба намагатися як можна швидше. але це не завжди виходить
Shaman написав:[quote="5841144:Faceless"]]Але що цікаво, знову зʼявилася іпотека від Правексу. Звісно, вже далеко не такі смачні умови, що були до 22 року, але теж непогано https://www.pravex.com.ua/landing-ipoteka
з одного боку, 15% річних багато. з іншого боку в умовах можливого девалу, не так й погано... питання, якій розмір місячного платежу. зараз прикинемо
Зараз 15% річних це менше інфляції
це ви рахуєте, якщо це інвестиції й гроші в наявності. а якщо їх треба брати з поточної зп...[/quote]
Та хоч і з поточної. На горизонті від 5 років і ЗП трохи підросте. А тіло кредита тільки знецінюватиметься. Ну прикиньте, наприклад, для об'єкта вартістю 100куо при власному внеску нехай 50%. Якщо не помиляюсь (щас з телефону, незручно рахувати) платіж буде на рівні оренди, може трішки більше. З мінусів - ставка плаваюча (на стардарт є 3 рочки фіксована здається), це додає ризиків. Проте в гривні оренда ростиме, як і вартість об'єкта, а тіло кредиту навпаки, знецінюватиметься. Тож в принципі є сенс розглядати. ЄОселя може й дешевше, але там більше обмежень