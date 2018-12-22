RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредити в банках
та мікрокредити
/
Обговорення кредитів
в банках України

Обговорення кредитів в банках України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 18:03

Re: Обговорення кредитів в банках України

Дюрі-бачі написав:Shaman От був в мене період в житті, коли писав дисертацію і більше року жив на одну зарплату. Тоді витрати значно перевищували прибуток, тому використовував кредитний ліміт і платив % за нього. Але ж зараз халява: будь-хто може користуватись кредитним лімітом витягнувши гроші через ОВДП.
Кредитний ліміт сьогодні є завтра нема. Закривається банком в разі чого аж бігом і можна потрапити в дуже неприємну ситуацію. Тому оці ігри про купівлю на весь ліміт ОВДП - ну таке, дитинство грає в одному місці
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37442
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8304 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 12:49

Re: Обговорення кредитів в банках України

закинув опис відносно недорогих кредитів. а причина в тому, що найбільш цікаві пропозиції прибрали... ще два банки дають кредити відносно недорого. точніше давали. це Сенс та ПУМБ.

в Сенсі були розстрочки під 1,8%, що відповідає 3% в місяць на 6 місяців.

ПУМБ взагалі запустив кредити готівкою з комісією 2,22%. що трошки дорожче, десь 3,8% в місяць.

в обох випадках була можливість дострокового погашення. але потім комісія 2,22% перетворилася на 2,99%, й це стало зовсім нецікаво. хоча при дострокову погашенні можливі варіанти.

але це було. що є станом на зараз. розстрочка в Сенсі зараз на 9-12 міс - коміс 2,5%. це 4,4% в місяць. хоча якщо обрати на 12 міс, а погасити через 6 міс - то буде близько до стандартного 1,8%.

чекаємо, що поставлять на 3-6 міс, коли в них закінчиться ця акція "жахнемо клієнта" :D

що пропонує ПУМБ
- коміс 1,99% на 9 міс, але коміс платиться за весь період користування, дострокового погашення вже немає. 3,4% в міс.
- або 2,99%, але з можливістю дострокового погашення - на 9 міс виходить майже те саме - 3,5% в міс.

хоча з такими ставками може дешевше вийти з грейсу - тоді лише 2,99% на місяць. але потім, щоб повернутися в грейс треба буде погасити всю суму. а у випадку розстрочек - можна гасити лише окремі частини загального ліміту

спостерігаємо далі. хоча загальна порада незмінна - під таки відсотки кредити треба намагатися як можна швидше. але це не завжди виходить 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 30 бер, 2025 13:09, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12042
З нами з: 29.09.19
Подякував: 823 раз.
Подякували: 1743 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 12:52

Re: Обговорення кредитів в банках України

Shaman написав:закинув опис відносно недорогих кредитів. а причина в тому, що найбільш цікаві пропозиції прибрали...
Але що цікаво, знову зʼявилася іпотека від Правексу. Звісно, вже далеко не такі смачні умови, що були до 22 року, але теж непогано
https://www.pravex.com.ua/landing-ipoteka
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37442
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8304 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 13:12

  Faceless написав:
Shaman написав:закинув опис відносно недорогих кредитів. а причина в тому, що найбільш цікаві пропозиції прибрали...
Але що цікаво, знову зʼявилася іпотека від Правексу. Звісно, вже далеко не такі смачні умови, що були до 22 року, але теж непогано
https://www.pravex.com.ua/landing-ipoteka

з одного боку, 15% річних багато. з іншого боку в умовах можливого девалу, не так й погано... питання, якій розмір місячного платежу. зараз прикинемо

якщо кредит 2 млн грн - то на 20 років платіж 26,3 тис грн в місяць
якщо 4 млн грн - то 52,7 тис грн в місяць.

десь дві орендних плати. й переплата за 20 років - ще дві квартири...

зп - 100-150 т грн, не менше
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 30 бер, 2025 13:19, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12042
З нами з: 29.09.19
Подякував: 823 раз.
Подякували: 1743 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 13:15

Re: Обговорення кредитів в банках України

Shaman написав:
  Faceless написав:
Shaman написав:закинув опис відносно недорогих кредитів. а причина в тому, що найбільш цікаві пропозиції прибрали...
Але що цікаво, знову зʼявилася іпотека від Правексу. Звісно, вже далеко не такі смачні умови, що були до 22 року, але теж непогано
https://www.pravex.com.ua/landing-ipoteka

з одного боку, 15% річних багато. з іншого боку в умовах можливого девалу, не так й погано... питання, якій розмір місячного платежу. зараз прикинемо
Зараз 15% річних це менше інфляції
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37442
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8304 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 13:21

  Faceless написав:
Shaman написав:
  Faceless написав:]Але що цікаво, знову зʼявилася іпотека від Правексу. Звісно, вже далеко не такі смачні умови, що були до 22 року, але теж непогано
https://www.pravex.com.ua/landing-ipoteka

з одного боку, 15% річних багато. з іншого боку в умовах можливого девалу, не так й погано... питання, якій розмір місячного платежу. зараз прикинемо
Зараз 15% річних це менше інфляції

це ви рахуєте, якщо це інвестиції й гроші в наявності. а якщо їх треба брати з поточної зп...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12042
З нами з: 29.09.19
Подякував: 823 раз.
Подякували: 1743 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 13:50

Re: Обговорення кредитів в банках України

Shaman написав:
  Faceless написав:
Shaman написав:[quote="5841144:Faceless"]]Але що цікаво, знову зʼявилася іпотека від Правексу. Звісно, вже далеко не такі смачні умови, що були до 22 року, але теж непогано
https://www.pravex.com.ua/landing-ipoteka

з одного боку, 15% річних багато. з іншого боку в умовах можливого девалу, не так й погано... питання, якій розмір місячного платежу. зараз прикинемо
Зараз 15% річних це менше інфляції

це ви рахуєте, якщо це інвестиції й гроші в наявності. а якщо їх треба брати з поточної зп...[/quote]

Та хоч і з поточної. На горизонті від 5 років і ЗП трохи підросте. А тіло кредита тільки знецінюватиметься.
Ну прикиньте, наприклад, для об'єкта вартістю 100куо при власному внеску нехай 50%. Якщо не помиляюсь (щас з телефону, незручно рахувати) платіж буде на рівні оренди, може трішки більше.
З мінусів - ставка плаваюча (на стардарт є 3 рочки фіксована здається), це додає ризиків. Проте в гривні оренда ростиме, як і вартість об'єкта, а тіло кредиту навпаки, знецінюватиметься. Тож в принципі є сенс розглядати. ЄОселя може й дешевше, але там більше обмежень
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37442
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8304 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 11:04

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

У якому банку найкраще брати кредит готівкою — результати FinAwards 2025

Брали участь у голосуванні FinAwards 2025? Поділіться, будь ласка, думками стосовно переможців.
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6397
З нами з: 25.01.06
Подякував: 84 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 11:34

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Споживчий кредит: як обрати найвигідніші умови та на що звертати увагу
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6397
З нами з: 25.01.06
Подякував: 84 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2026 15:23

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Українці зможуть заборонити оформлення кредитів на своє ім’я
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5461
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1211 раз.
Подякували: 2092 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13141516
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (1123)
16.03.2026 15:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.