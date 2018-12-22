Обговорення кредитів в банках України

Додано: Нед 30 бер, 2025 12:49

закинув опис відносно недорогих кредитів. а причина в тому, що найбільш цікаві пропозиції прибрали... ще два банки дають кредити відносно недорого. точніше давали. це Сенс та ПУМБ.в Сенсі були розстрочки під 1,8%, що відповідає 3% в місяць на 6 місяців.ПУМБ взагалі запустив кредити готівкою з комісією 2,22%. що трошки дорожче, десь 3,8% в місяць.в обох випадках була можливість дострокового погашення. але потім комісія 2,22% перетворилася на 2,99%, й це стало зовсім нецікаво. хоча при дострокову погашенні можливі варіанти.але це було. що є станом на зараз. розстрочка в Сенсі зараз на 9-12 міс - коміс 2,5%. це 4,4% в місяць. хоча якщо обрати на 12 міс, а погасити через 6 міс - то буде близько до стандартного 1,8%.чекаємо, що поставлять на 3-6 міс, коли в них закінчиться ця акція "жахнемо клієнта"що пропонує ПУМБ- коміс 1,99% на 9 міс, але коміс платиться за весь період користування, дострокового погашення вже немає. 3,4% в міс.- або 2,99%, але з можливістю дострокового погашення - на 9 міс виходить майже те саме - 3,5% в міс.хоча з такими ставками може дешевше вийти з грейсу - тоді лише 2,99% на місяць. але потім, щоб повернутися в грейс треба буде погасити всю суму. а у випадку розстрочек - можна гасити лише окремі частини загального лімітуспостерігаємо далі. хоча загальна порада незмінна - під таки відсотки кредити треба намагатися як можна швидше. але це не завжди виходить