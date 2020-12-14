Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
adeges написав:Якщо в одній області 119 м і в іншій 119 м, то хто і скільки нараховує?
Це реально цікаво. В кожній області своя ставка. Рахуватимуть так: Сумарна площа: 119+119=238 Пільговий метраж здається 60, тобто оподатковуються 238-60=178 В кожній області буде нараховуватися по ставці тієї області помножити на оподатковувану площу помножити на частку площі в цій області серед загальної у власності. Це зокрема означає, що якщо ви купите щось в одній області, сума податку зросте автоматично у всіх
Вони можуть нарахувати рандомно , але ж можна звернутись і попросити перерахувати як вигідніше самому.
Ну прям рандомно в мене не траплялося. Було що помилково врахувати не ту площу, це так, можна звернутись на перерахунок, правда вони возилися кілька місяців
Я маю на увазі ту задачу з зірочкою, де дві різні області і загальна площа більше норми. Можуть бути обидва варіанти на рахунку , а за платником опція перерахувати як йому краще
якщо у власності більше одного обʼєкта і загальна площа більше ніж пільгові 60 метрів, а обʼєкти розташовані в юрисдикціі різних ДПІ з різними ставками податків ти можеш самостійно обрати до якого саме обʼєкту застосувати пільгу, а за який сплачувати по повній, але робити це краще завчасно, до нарахування, а реєстр, з якого ДПІ отримують дані єдиний для всіх, перерахування потім можливе, але це досить великий гемор та невизначений і досить тривалий час
kingkongovets написав:декілька років тому я написав, що подальший розвиток ші призведе до суттєвих скорочень працівників в багатьох галузях і зокрема в айті, тоді мене підняли на сміх, особливо багато саркастопедитував і ржав як гієна з цього приводу флай
а шо там зараз в нього з обличчям? щось давно не чути про численні офери, які з його слів йому пропонують майже щодня
реальність передає привіт «володарям життя» з айті)
Чомусь є відчуття, що як споживали у 5разів вище еколог.норми, то та к і будуть...
Найти офисную работу в США сейчас стало намного сложнее. Найти ПЕРВУЮ офисную работу - практически нереально. Из нового - разговаривал со своей терапевтом, она сказала, что уже на высоком уровне ИИ читает Х-рей (рентген), теперь на госпиталь надо будет не 10 рентгенологов, а 1. Бухгалтерия, айти во всех проявлениях и все с довольно простыми процессами очень сильно сокращается. Такое очучение, что Трамп мексов выгоняет со строек и полей, чтобы американцы туда могли пойти работать. Это жестоко. Американцы к такому не привыкли.