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Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Пон 11 січ, 2021 00:28
Какой банк порекомендуете для диверсификации средств в долларах?
Уже есть:
-Укрсиббанк
-Монобанк
-ПроКредитБанк
Требования:
-в идеале: депозит со свободным снятием/пополнением или краткосрочный депозит с последующим свободным снятием
-минимум бюрократии и подводных камней
-стабильность, насколько это возможно у нас
Что уже рассмотрел:
-Приват - стремно,периодически блокируют счета
-Альфа - слишком много подводных камней в тарифах,отрицательные отзывы слишком многих людей (хотя тарифы на карточные пакеты, признаюсь, привлекательные).
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inflew
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Додано: Пон 11 січ, 2021 08:53
Я решил в копилку Аваль добавить... Депо там нет, но есть счёт для выплат, на который можно покупать валюту онлайн и хранить на нем до востребования.
Весь цикл от завода до обнала вроде как бесплатный. По надежности на одном уровне с укрсибом/прокредитом. При необходимости много путешествовать (не сильно актуально в данный момент), можно оформить «интересный» премиум пакет.
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maxim2014
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Додано: Вів 12 січ, 2021 14:32
inflew написав:Какой банк порекомендуете для диверсификации средств в долларах?
Уже есть:
-Укрсиббанк
-Монобанк
-ПроКредитБанк
Требования:
-в идеале: депозит со свободным снятием/пополнением или краткосрочный депозит с последующим свободным снятием
-минимум бюрократии и подводных камней
-стабильность, насколько это возможно у нас
Что уже рассмотрел:
-Приват - стремно,периодически блокируют счета
-Альфа - слишком много подводных камней в тарифах,отрицательные отзывы слишком многих людей (хотя тарифы на карточные пакеты, признаюсь, привлекательные).
УкрСиб разве не обложил комиссиями пополнение валютных счетов?
Не знаю, каких подводных камней вы боитесь в Альфе, ото только смс на пуши переключить не забыть и все.
Я ещё ТАС использую, но тут за пункт "стабильность" нельзя быть уверенным
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Faceless
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Додано: Вів 12 січ, 2021 14:40
Faceless
комисс только за хранение сверх определенной сумы. именно это (ну и деверсификация само собой разумеется) и подталкивает искать дополнительные банки. вход/выход для части клиентов так и остался бесплатный.
По Альфе - там еще зрение надо хорошее иметь что бы все 100500 звездочек/сносок смочь перечитать
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maxim2014
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Додано: Вів 12 січ, 2021 23:35
maxim2014
1$, 1 євро в місяць за обслуговування не рахуєте?
і курси не найкращі
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
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Betis_ck
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Додано: Сер 13 січ, 2021 08:35
Только евро платный. Бакс пока нашару.
Курс... ну такое... за лишних 100-200 грн нести в МММ желания нет. Да и то, никто ж не заставляет брать по высокому курсу. Можно выжидать нужный момент
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maxim2014
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