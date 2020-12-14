Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
kingkongovets написав:Подільський мостовий перехід стане ключовим у розвитку транспортної інфраструктури столиці: наступний етап – будівництво з’їзду на Поділ та метро на Троєщину
Уже сьогодні він з’єднує лівий і правий береги Києва, забезпечує рух як приватного, так і громадського транспорту.
Наступний крок – будівництво з’їзду на Поділ, що допоможе розвантажити трафік та зробить пересування містом більш комфортним.
Паралельно триває підготовка до реалізації першого етапу будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро – від "Глибочицької" до "Райдужної". Лінія включатиме 6 станцій, серед яких – 3 безпосередньо в конструкціях мосту.
Передбачені пересадкові вузли між станціями "Лук’янівська" – "Глибочицька" й "Тараса Шевченка" – "Подільська".
Станцію "Райдужна" збудують на лівому березі.
Частину підготовчих робіт уже виконали. Далі – з’їзд на Поділ і старт робіт для запуску метро на Троєщину.