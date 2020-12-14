RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
  #
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 18:15

  flyman написав:
  kingkongovets написав:Подільський мостовий перехід стане ключовим у розвитку транспортної інфраструктури столиці: наступний етап – будівництво з’їзду на Поділ та метро на Троєщину

Уже сьогодні він з’єднує лівий і правий береги Києва, забезпечує рух як приватного, так і громадського транспорту.

Наступний крок – будівництво з’їзду на Поділ, що допоможе розвантажити трафік та зробить пересування містом більш комфортним.

Паралельно триває підготовка до реалізації першого етапу будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро – від "Глибочицької" до "Райдужної". Лінія включатиме 6 станцій, серед яких – 3 безпосередньо в конструкціях мосту.

Передбачені пересадкові вузли між станціями "Лук’янівська" – "Глибочицька" й "Тараса Шевченка" – "Подільська".

Станцію "Райдужна" збудують на лівому березі.

Частину підготовчих робіт уже виконали. Далі – з’їзд на Поділ і старт робіт для запуску метро на Троєщину.

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 4458531517

минулого тижня постили, що метра не буде

Звісно, що не буде.
Тому що непотрібне
Frant
Повідомлень: 23279
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1773 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
