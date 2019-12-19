Обсуждаем депозиты в банках Украины

Руководительница отделения одного из украинских банков в Киеве на протяжении 10 лет снимала деньги с депозита VIP-клиента. Мошеннице удалось снять $60 тыс. по поддельным документам. Потерпевший открыл депозитный счет в 2010 году. Благодаря регулярным платежам он стал VIP-клиентом. По его словам, с руководительницей отделения у них сложились доверительные отношения. Он даже иногда поручал ей проводить операции по счету. https://sud.ua/ru/news/ukraine/190402-u ... ip-klienta
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