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в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 77787980
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 10:11

Руководительница отделения одного из украинских банков в Киеве на протяжении 10 лет снимала деньги с депозита VIP-клиента.
Мошеннице удалось снять $60 тыс. по поддельным документам.
Потерпевший открыл депозитный счет в 2010 году. Благодаря регулярным платежам он стал VIP-клиентом.
По его словам, с руководительницей отделения у них сложились доверительные отношения. Он даже иногда поручал ей проводить операции по счету.
https://sud.ua/ru/news/ukraine/190402-u ... ip-klienta
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Igneus
 
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