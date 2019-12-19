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Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Вів 23 бер, 2021 13:24
логан1919 написав:
У Аллы 5,25% на 5 лет. Если не ошибаюсь
Уже пару недель как 4% у Альфы.
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Додано: Вів 23 бер, 2021 13:26
логан1919 написав:
У Аллы 5,25% на 5 лет. Если не ошибаюсь
На 5 лет 4%. Если через приложение и 3.75% в отделении. Не слушайте женщин
Востаннє редагувалось Acceptus
в Вів 23 бер, 2021 13:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 23 бер, 2021 13:32
ingtrans написав:
Скорее даже 4% через приложен
Верно. исправил...
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Додано: Пон 19 кві, 2021 19:50
Повышегие ставлк по гривасу когда будет?
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