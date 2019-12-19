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Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:14
vasilkaol написав:
Подскажите, у Сичи тоже можно как-то онлайн оформить валютный депозит? Или только ножками?
только ножками
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vollena71
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:20
vollena71
Понятно, спасибо. Жаль.
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vasilkaol
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Додано: Суб 10 лип, 2021 13:29
Подскажите, Рада принял закон поднять фонд гарантирования до 400тыс.грн, когда закон вступит в силу?
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Lin
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Додано: Суб 10 лип, 2021 13:45
Lin написав:
Подскажите, Рада принял закон поднять фонд гарантирования до 400тыс.грн, когда закон вступит в силу?
Не переживайте, не приняла.
Вроде алгоритм такой - 1 чтение, 2 чтение, подписание Президентом, публикация закона.
Еще остается финмон.
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Додано: Суб 10 лип, 2021 23:20
Lin написав:
Подскажите, Рада принял закон поднять фонд гарантирования до 400тыс.грн, когда закон вступит в силу?
Не приняла. Потому и вступить в силу он не может.
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Додано: Вів 03 сер, 2021 16:54
Було б цікаво побачити ставки в банках на вільні депозити, типу скарбничка
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Gennadiy777
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Додано: Сер 04 сер, 2021 06:47
Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
Gennadiy777 написав:
Було б цікаво побачити ставки в банках на вільні депозити, типу скарбничка
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Додано: Пон 09 сер, 2021 07:38
Запилил очередную таблицу: Депозиты
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:20
Осень-зима покажет реальные ставки по депозитам) ждем и наслождаемся
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Феодал
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Додано: Суб 28 сер, 2021 10:27
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